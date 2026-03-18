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La Fiesta del Deporte: Santotomesinos celebran a los mejores deportistas de 2025

El próximo viernes 20 de marzo, La Isla será escenario de la Fiesta del Deporte, en una ceremonia que reivindica la historia y la pasión deportiva de la ciudad

Ovación

Por Ovación

18 de marzo 2026 · 17:28hs
La Fiesta del Deporte: Santotomesinos celebran a los mejores deportistas de 2025

El salón de eventos La Isla abrirá sus puertas este viernes 20 de marzo para una nueva edición de la Fiesta del Deporte Santotomesino, donde se reconocerá a los deportistas más destacados de 2025. La ceremonia comenzará a las 21 horas y contará con transmisión en vivo por FM NOVA 97.5, mientras que Cablevideo ofrecerá la cobertura los días sábado 28 y domingo 29 de marzo. Este evento, que combina reconocimiento, historia y espectáculo, volverá a poner en el centro de la atención a los atletas que han marcado la agenda deportiva local durante el último año.

Premios y ganadores históricos

En esta edición se entregarán múltiples reconocimientos, incluido el premio principal a la trayectoria y desempeño destacado, siguiendo la tradición que comenzó en 1996. La última ganadora del máximo galardón fue Adriana Perino en Ciclismo, reflejando la diversidad de disciplinas y la calidad de los deportistas santotomesinos. A lo largo de la historia, figuras como Carlos Ríos (Boxeo, 1997), Amelia Fournell (Tiro, 1999-2000-2003), Malvina Verón (Pesas, 2004, 2006 y 2008) y Rodrigo E. Haag (Básquet, 2009-2010) han marcado hitos que consolidan la tradición de este reconocimiento. La lista de premiados también incluye representantes de fútbol, natación, atletismo, arquería y taekwondo, mostrando el amplio espectro de disciplinas locales.

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Un evento que une historia y presente

El evento no solo es un reconocimiento anual, sino también una celebración de la historia deportiva de Santo Tomé, que ha superado interrupciones por fuerza mayor o pandemia en 2005, 2019 y 2020. Cada edición refleja la evolución de la ciudad en el ámbito deportivo y el compromiso de clubes, entrenadores y atletas. Además de los premios individuales, se destacan logros colectivos como los ascensos de Club Atenas (2015) e Independiente (2016) a Primera División de la LSF, que también forman parte de la memoria deportiva santotomesina. La Fiesta del Deporte representa, así, un puente entre generaciones, un reconocimiento a la perseverancia y un impulso para que las nuevas promesas continúen dejando huella en sus respectivas disciplinas.

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