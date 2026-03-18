La Fiesta del Deporte: Santotomesinos celebran a los mejores deportistas de 2025 El próximo viernes 20 de marzo, La Isla será escenario de la Fiesta del Deporte, en una ceremonia que reivindica la historia y la pasión deportiva de la ciudad Por Ovación 18 de marzo 2026 · 17:28hs

El salón de eventos La Isla abrirá sus puertas este viernes 20 de marzo para una nueva edición de la Fiesta del Deporte Santotomesino, donde se reconocerá a los deportistas más destacados de 2025. La ceremonia comenzará a las 21 horas y contará con transmisión en vivo por FM NOVA 97.5, mientras que Cablevideo ofrecerá la cobertura los días sábado 28 y domingo 29 de marzo. Este evento, que combina reconocimiento, historia y espectáculo, volverá a poner en el centro de la atención a los atletas que han marcado la agenda deportiva local durante el último año.

Premios y ganadores históricos En esta edición se entregarán múltiples reconocimientos, incluido el premio principal a la trayectoria y desempeño destacado, siguiendo la tradición que comenzó en 1996. La última ganadora del máximo galardón fue Adriana Perino en Ciclismo, reflejando la diversidad de disciplinas y la calidad de los deportistas santotomesinos. A lo largo de la historia, figuras como Carlos Ríos (Boxeo, 1997), Amelia Fournell (Tiro, 1999-2000-2003), Malvina Verón (Pesas, 2004, 2006 y 2008) y Rodrigo E. Haag (Básquet, 2009-2010) han marcado hitos que consolidan la tradición de este reconocimiento. La lista de premiados también incluye representantes de fútbol, natación, atletismo, arquería y taekwondo, mostrando el amplio espectro de disciplinas locales.

LEER MÁS: Unión quiere cortar la mala racha en una dura visita a Argentino (J) Un evento que une historia y presente El evento no solo es un reconocimiento anual, sino también una celebración de la historia deportiva de Santo Tomé, que ha superado interrupciones por fuerza mayor o pandemia en 2005, 2019 y 2020. Cada edición refleja la evolución de la ciudad en el ámbito deportivo y el compromiso de clubes, entrenadores y atletas. Además de los premios individuales, se destacan logros colectivos como los ascensos de Club Atenas (2015) e Independiente (2016) a Primera División de la LSF, que también forman parte de la memoria deportiva santotomesina. La Fiesta del Deporte representa, así, un puente entre generaciones, un reconocimiento a la perseverancia y un impulso para que las nuevas promesas continúen dejando huella en sus respectivas disciplinas.