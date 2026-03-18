Villa Dora se prepara para una etapa distinta en la Liga Argentina Femenina

Finalizada la etapa regular de la Liga Argentina Femenina, se vienen los play offs, y para ello Villa Dora se prepara con todo. La escuadra de barrio Sargento Cabral deberá medirse con Boca Juniors en los cuartos de final de la competencia organizada por la FeVA, el cual se disputará al mejor de tres partidos. Ya está confirmado que las Doras jugarán el próximo jueves 26 en el estadio Andrés Meynet ante las Xeneizes, mientras que el lunes 30 y el martes 31 en Buenos Aires. Es muy posible que el primer juego en la capital provincial sea televisado por Fox Sports para todo el país.

La punta receptora y opuesta Lara Espeche ha sido una de las muy buenas incorporaciones que ha tenido Villa Dora para afrontar la Liga Argentina Femenina. A punto de cumplir 20 años y habiendo logrado el objetivo de clasificar a cuartos de final, le dijo a UNO Santa Fe que "hicimos una fase regular positiva. Logramos el objetivo principal que era meternos en playoffs y creo que demostramos ser un equipo competitivo, con momentos de muy buen juego. Tuvimos un arranque fuerte y supimos hacernos fuertes de local, que es algo importante".

Oriunda de la provincia de Buenos Aires afirmó que "obviamente también hay cosas para mejorar, sobre todo la regularidad y cómo responder en los partidos contra los equipos que están arriba. En ese sentido, sabemos que tenemos que dar un paso más.Pero el balance es bueno. El equipo creció, fue de menor a mayor en varios aspectos y llegamos a la etapa decisiva con confianza y con ganas de seguir demostrando".

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Acerca de qué fue lo mejor del equipo en la etapa regular del torneo, subrayó que "Lo mejor del equipo fue, sin dudas, la competitividad y el carácter. Supimos mantenernos en partido en momentos difíciles, nos hicimos fuertes de local y mostramos por momentos un nivel de juego muy alto. También destaco la unión del grupo, que fue clave para sostenernos durante toda la fase". En relación a lo que hay que mejorar consideró que "creo que pasa por la regularidad. Eso de saber sostener el buen nivel durante más tiempo sin margen de error y ser más consistentes, sobre todo en los partidos contra los equipos más fuertes. Ahí es donde tenemos que dar un paso adelante si queremos pelear más arriba".

Aseguró que para el partido con Boca Juniors "nos estamos preparando con mucha intensidad y enfoque, sabiendo que es una etapa totalmente distinta. Los playoffs se juegan con otra cabeza, donde cada detalle cuenta y no hay margen de error". En el mismo sentido sostuvo que "Estamos trabajando mucho en lo táctico, ajustando cosas puntuales de nuestro juego y analizando a los posibles rivales. Pero también le damos mucha importancia a lo mental, a estar fuertes como equipo, confiando en lo que venimos haciendo y en nuestras herramientas".

Un refuerzo que fue muy bien recibido

Lara, llegó a Villa Dora para afrontar esta competencia nacional, y se ha ensamblado más que bien. "En lo personal me sentí muy bien, cómoda desde el primer momento. Creo que me pude adaptar rápido al equipo y a la dinámica de juego, y eso me ayudó a ir ganando confianza con el correr de los partidos" explicó la jugadora que habitualmente utiliza la camiseta 11. Sostuvo que "También siento que fui creciendo en mi rendimiento, encontrando mi rol dentro del equipo y tratando de aportar desde donde me toque, siempre pensando en lo colectivo".

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En relación a cómo fueron sus comienzos en el vóley contó que "comencé jugando al vóley en el colegio. Resultó ser que daban vóley, entonces por obligación tenía que hacerlo. Con el correr de los años, la escuela se presentó a los juegos bonaerenses, y fue ahí que me preguntaron si me gustaría asistir, y dije que sí". Agregó que "el torneo se hizo en el club la Patriada, un club municipal de Buenos Aires, que es donde vivo. Terminado el torneo había una entrenadora y me preguntó si me gustaría empezar a entrenar en el club, y nuevamente dije que sí".

Su vínculo con el vóleibol siguió cuando "a los 16 años decidí dar un gran paso para mi carrera, y me cambié al club Banco Provincia de La Plata, donde jugué con esa edad mi primera Liga Nacional, y lo hice durante tres años. Este año decidí jugar la liga acá en Villa Dora, durante el año no tengo muy claro en qué club voy a jugar aún, ya que sigo enfocada en los play offs que tenemos que jugar. Solo sé que mi propósito es en enero irme a jugar al exterior".