Rosario será escenario del Campeonato Sudamericano Juvenil M18

Dos equipos de Argentina, más los seleccionados juveniles de Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil jugarán en el pasto sintético del Hipódromo de Rosario una nueva edición del Sudamericano M18, torneo que busca ser el comienzo de un camino hacia los seleccionados de mayores de los respectivos países. Además del aspecto iniciático, servirá para que Paraguay y Brasil definan qué país tomará la plaza regional en el torneo internacional M20 que se jugará en Chile hacia finales de año.

En un formato en el que cada equipo jugará tres partidos, los encuentros se disputarán en dos tiempos de 35 minutos la primera jornada, y partidos de 20 minutos por tiempo en la segunda, para poder permitir más cruces. Se jugará el martes 24 y el viernes 27 de marzo. “El largo camino hacia el rugby internacional comienza con el sueño de un niño, y va tomando distintas formas gracias al aporte de muchísima gente,” dijo Marcello Calandra, Presidente de Sudamérica Rugby.

“Suele comenzar en casa, pero es en un club donde se dan los primeros pasos. Un chico antes de jugar para el seleccionado de su país pasa por muchos desinteresados entrenadores que lo van formando. Así llegan a este torneo, que es la primera oportunidad de vestir la camiseta de su país. Será un orgullo para los chicos, sus familias, sus clubes y quienes ayudaron en ese recorrido.” Además, Calandra, quien jugó en la primera línea de Los Teros de Uruguay durante casi una década, agregó: “Este puede ser el comienzo de un largo camino en el Alto Rendimiento y ojalá que pronto veamos a muchos de estos chicos en el Súper Rugby Américas y, por qué no, en una Rugby World Cup en los próximos años.”

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El camino hacia el rugby internacional tiene una parada en el Súper Rugby Américas, que sigue desarrollando jugadores, como es el caso de los uruguayos Francisco Lawlor, Nicolás Pittaluga y Guillermo Curuchet que están en la franquicia Peñarol Rugby, o Genaro Fissore, Pedro Coll y Tomás Dande y Felipe Ledesma que juegan en las franquicias argentinas, por nombrar algunos jugadores. Además de las jornadas de partido, los jugadores participarán de talleres de Integridad y Valores, dictados por Sudamérica Rugby, orientados a reforzar las enseñanzas que le dan su sello al rugby.

“Creemos que es una buena edad para que los chicos vayan reafirmando los valores del deporte, entiendan temas como Anti Dopaje e Integridad y lo incorporen en su camino al Alto Rendimiento,” explicó Martín Bassino, Gerente de Capacitaciones de Sudamérica Rugby. “Lo venimos haciendo desde hace dos años y son talleres muy interesantes que los chicos aprecian.”

Fecha 1 (partidos de 35 minutos por tiempo)

Martes 24 de marzo, 2026, en el Hipódromo de Rosario