El Centro de Estudios DEMOS presenta su plan de trabajo para 2026 y las conclusiones del primer relevamiento de opinión pública

El Centro de Estudios DEMOS presenta los resultados del informe “¿Qué pensamos los santafesinos? Relevamiento local sobre valores y problemáticas”. Será el lunes 27 de abril a las 8 hs en 9 de Julio 2239.

El Centro de Estudios DEMOS convoca a la ciudadanía y a las instituciones de la ciudad de Santa Fe y del departamento La Capital al relanzamiento y la presentación de las propuestas de trabajo para el año 2026. Será el próximo lunes 27 de abril desde las 8 hs.

Durante la actividad, también se presentarán los resultados del informe “¿Qué pensamos los santafesinos? Relevamiento local sobre valores y problemáticas”. Se trata de un estudio de opinión pública realizado por DEMOS, que indaga sobre los valores, las miradas y las problemáticas de los santafesinos.

Con el objetivo de posicionarse como un espacio dedicado a la construcción y articulación de conocimientos, formación y producción de propuestas concretas, DEMOS busca aportar una mirada integral sobre los principales desafíos del territorio, combinando análisis técnico, experiencia local y una clara vocación de incidencia en la agenda pública.

Para ello, el Centro de Estudios DEMOS dirigido por Eugenio Serafino ha consolidado distintas líneas y equipos de trabajo que se dedican a elaborar diagnósticos y propuestas sobre los siguientes ejes: Economía y Producción; Políticas Sociales; Educación; Economía del Conocimiento y Desarrollo Urbano.

Los integrantes y colaboradores del Centro de Estudios DEMOS están convencidos del valor que tiene producir y analizar información específica sobre la ciudad de Santa Fe y la región a partir de relevamientos de datos propios.

En paralelo, continúa la ampliación de las propuestas de capacitaciones para el trabajo y la inclusión productiva en el marco de DEMOS Plus, un dispositivo específico del Centro de Estudios orientado a la formación socio-productiva y laboral de emprendedores, personas sin empleo y vecinos y vecinas interesados en adquirir o fortalecer oficios y herramientas tecnológicas para una mejor inserción en el mundo del trabajo.

En 2026 se cumplen 10 años de la fundación de DEMOS, un espacio que surgió como centro cultural y que rápidamente amplió su horizonte para incorporar otras áreas de trabajo que conviven con la agenda de espectáculos y las acciones y campañas solidarias.

En un contexto donde los centros de estudios son cada vez más relevantes, DEMOS reafirma su compromiso con la producción de conocimiento, la formación y la elaboración de propuestas para mejorar la toma de decisiones. Para 2026, el Centro de Estudios proyecta ampliar sus líneas de trabajo, estudios y capacitaciones, consolidando su aporte al desarrollo de la ciudad y la región.

Relanzamiento del Centro de Estudios DEMOS

- Cuándo: lunes 27 de abril, 8 hs.

- Dónde: DEMOS, 9 de Julio 2239, Santa Fe