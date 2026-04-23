Uno Santa Fe | Demos

El Centro de Estudios DEMOS presenta su plan de trabajo para 2026 y las conclusiones del primer relevamiento de opinión pública

El Centro de Estudios DEMOS presenta los resultados del informe “¿Qué pensamos los santafesinos? Relevamiento local sobre valores y problemáticas”. Será el lunes 27 de abril a las 8 hs en 9 de Julio 2239.

23 de abril 2026 · 00:16hs
El Centro de Estudios DEMOS presenta su plan de trabajo para 2026 y las conclusiones del primer relevamiento de opinión pública

El Centro de Estudios DEMOS convoca a la ciudadanía y a las instituciones de la ciudad de Santa Fe y del departamento La Capital al relanzamiento y la presentación de las propuestas de trabajo para el año 2026. Será el próximo lunes 27 de abril desde las 8 hs.

Durante la actividad, también se presentarán los resultados del informe “¿Qué pensamos los santafesinos? Relevamiento local sobre valores y problemáticas”. Se trata de un estudio de opinión pública realizado por DEMOS, que indaga sobre los valores, las miradas y las problemáticas de los santafesinos.

Con el objetivo de posicionarse como un espacio dedicado a la construcción y articulación de conocimientos, formación y producción de propuestas concretas, DEMOS busca aportar una mirada integral sobre los principales desafíos del territorio, combinando análisis técnico, experiencia local y una clara vocación de incidencia en la agenda pública.

Para ello, el Centro de Estudios DEMOS dirigido por Eugenio Serafino ha consolidado distintas líneas y equipos de trabajo que se dedican a elaborar diagnósticos y propuestas sobre los siguientes ejes: Economía y Producción; Políticas Sociales; Educación; Economía del Conocimiento y Desarrollo Urbano.

Los integrantes y colaboradores del Centro de Estudios DEMOS están convencidos del valor que tiene producir y analizar información específica sobre la ciudad de Santa Fe y la región a partir de relevamientos de datos propios.

En paralelo, continúa la ampliación de las propuestas de capacitaciones para el trabajo y la inclusión productiva en el marco de DEMOS Plus, un dispositivo específico del Centro de Estudios orientado a la formación socio-productiva y laboral de emprendedores, personas sin empleo y vecinos y vecinas interesados en adquirir o fortalecer oficios y herramientas tecnológicas para una mejor inserción en el mundo del trabajo.

En 2026 se cumplen 10 años de la fundación de DEMOS, un espacio que surgió como centro cultural y que rápidamente amplió su horizonte para incorporar otras áreas de trabajo que conviven con la agenda de espectáculos y las acciones y campañas solidarias.

En un contexto donde los centros de estudios son cada vez más relevantes, DEMOS reafirma su compromiso con la producción de conocimiento, la formación y la elaboración de propuestas para mejorar la toma de decisiones. Para 2026, el Centro de Estudios proyecta ampliar sus líneas de trabajo, estudios y capacitaciones, consolidando su aporte al desarrollo de la ciudad y la región.

Relanzamiento del Centro de Estudios DEMOS

- Cuándo: lunes 27 de abril, 8 hs.

- Dónde: DEMOS, 9 de Julio 2239, Santa Fe

Demos 2026

Lo último

Neymar no juega en Brasil: ¿Santos lo cuida para visitar a San Lorenzo por la Copa?

Neymar no juega en Brasil: ¿Santos lo cuida para visitar a San Lorenzo por la Copa?

Secuestraron una bala calibre 9 milímetros con la cápsula y la ojiva de plomo en una ventana de la escuela Mariano Quiroga

Secuestraron una bala calibre 9 milímetros con la cápsula y la ojiva de plomo en una ventana de la escuela Mariano Quiroga

Refuerzan la asistencia alimentaria en Santa Fe: la demanda en comedores creció un 30 % y la Provincia aumenta las partidas

Refuerzan la asistencia alimentaria en Santa Fe: la demanda en comedores creció un 30 % y la Provincia aumenta las partidas

Último Momento
Neymar no juega en Brasil: ¿Santos lo cuida para visitar a San Lorenzo por la Copa?

Neymar no juega en Brasil: ¿Santos lo cuida para visitar a San Lorenzo por la Copa?

Secuestraron una bala calibre 9 milímetros con la cápsula y la ojiva de plomo en una ventana de la escuela Mariano Quiroga

Secuestraron una bala calibre 9 milímetros con la cápsula y la ojiva de plomo en una ventana de la escuela Mariano Quiroga

Refuerzan la asistencia alimentaria en Santa Fe: la demanda en comedores creció un 30 % y la Provincia aumenta las partidas

Refuerzan la asistencia alimentaria en Santa Fe: la demanda en comedores creció un 30 % y la Provincia aumenta las partidas

La sede que pica en punta para el cruce Unión-Independiente por Copa Argentina

La sede que pica en punta para el cruce Unión-Independiente por Copa Argentina

Liga Próximo: inicia la segunda rueda del Torneo Apertura

Liga Próximo: inicia la segunda rueda del Torneo Apertura

Ovación
Cómo le fue a Unión con la dupla ofensiva Tarragona-Colazo

Cómo le fue a Unión con la dupla ofensiva Tarragona-Colazo

Colón dio a conocer el operativo de seguridad para recibir a Godoy Cruz

Colón dio a conocer el operativo de seguridad para recibir a Godoy Cruz

Yeimar Gómez Andrade y Unión, un lazo intacto: Siempre se extraña

Yeimar Gómez Andrade y Unión, un lazo intacto: "Siempre se extraña"

Manuel Albrecht, el santafesino que sueña en grande: Estar en la Selección ya es un orgullo enorme

Manuel Albrecht, el santafesino que sueña en grande: "Estar en la Selección ya es un orgullo enorme"

Clásico caliente también en redes: Unión y Colón sumaron otro capítulo tras el duelo de Reserva

Clásico caliente también en redes: Unión y Colón sumaron otro capítulo tras el duelo de Reserva

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"