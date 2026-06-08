Unión recibe sondeos y ofertas por Maizon Rodríguez

El jugador uruguayo tendría intenciones de emigrar, aunque por ahora Unión se mantiene firme y rechazó algunas ofertas

Mientras el mercado de pases comienza a moverse de a poco, en Unión están expectantes por las ofertas que llegarán por los jugadores del plantel rojiblanco.

Y por uno de ellos, ya hubo un ofrecimiento que se desestimó. Y es que Botafogo ofreció la suma de 3.000.000 de dólares, pero a pagar en tres documentos con vencimiento en 2026, 2027 y 2028.

Pero además, Unión posee el 50% de los derechos económicos e incluso mantiene una deuda con Juventud Las Piedras ya que no terminó de pagar ese porcentaje.

Por lo cual, deduciendo los gastos y lo que debe aún saldar, le iban a quedar algo así como 400.000 dólares, una cifra muy baja para desprenderse de un futbolista titular.

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Mientras que en las última horas se viene mencionando un interés de Independiente. Se dice que no hubo oferta, pero sí un sondeo para averiguar condiciones.

No obstante, parece complicado que el Rojo pueda acercar una oferta superadora a la de Botafogo. El jugador manifestó su intención de ser transferido, pero para que eso suceda, Unión tendrá que aceptar alguna propuesta.

El defensor tiene contrato con el Tate hasta diciembre del 2028 y por ello la dirigencia no está apurada por vender al futbolista, aguardando por una propuesta superadora.