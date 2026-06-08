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Así son los estadios en los que jugará la Selección argentina en el Mundial 2026

Los dirigidos por Lionel Scaloni comparten el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

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Por Ovación

8 de junio 2026 · 11:40hs
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Así son los estadios en los que jugará la Selección argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina ya se encuentra en la recta final de su preparación de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

A lo largo de su participación en el Grupo J, donde se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania, los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán en dos estadios.

Uno de ellos es el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas y será el escenario del debut ante Argelia. Este estadio cuenta con una capacidad para 79.451 espectadores.

Mientras que el otro escenario donde jugarán los campeones del mundo será el AT&T Stadium de Dallas. Allí se cruzará con Austria y Jordania respectivamente, en sus últimas dos presentaciones de la fase de grupos. El mismo tiene una capacidad para 80 mil espectadores, fue inaugurado en el 2005 y su construcción tuvo un costo de 1.300 millones de dólares.

Así es el Arrowhead Stadium de Kansas, sede de la Selección

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Así es el AT&T Stadium de Dallas, lugar del Mundial

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Selección Mundial Scaloni
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