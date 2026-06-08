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Qué dice el último parte médico del policía pasado a disponibilidad baleado en barrio Nueva Pompeya

Se trata del agente de policía de 33 años que recibió disparos en la cabeza y en un glúteo durante un intento de robo ocurrido en una vivienda de barrio Nueva Pompeya

8 de junio 2026 · 12:22hs
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Los pasillos del hospital Cullen de Santa Fe

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Los pasillos del hospital Cullen de Santa Fe

El policía de 33 años pasado a disponibilidad que resultó herido de bala durante un intento de robo ocurrido este lunes por la mañana en una vivienda de Europa al 8400, en el barrio Nueva Pompeya de la ciudad de Santa Fe, continúa internado en el Hospital José María Cullen y presenta una evolución favorable.

Estado de salud del hombre baleado

El director del Hospital Cullen, Bruno Moroni, brindó detalles sobre el estado de salud del paciente, quien ingresó con múltiples lesiones provocadas por disparos de arma de fuego.

"Se trata de un paciente de 33 años que ingresó con una lesión compatible con herida de arma de fuego a nivel de la calota craneana, en la región occitoparietal izquierda, y otra herida de arma de fuego a nivel del glúteo izquierdo", explicó el profesional.

A pesar de la gravedad potencial de las lesiones, el hombre se encuentra consciente y bajo permanente seguimiento médico.

Permanece lúcido y hemodinámicamente estable

Desde el nosocomio señalaron que el paciente permanece internado en observación mientras se le realizan distintos estudios para determinar el alcance exacto de las heridas.

"Se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable y realizándose estudios complementarios", indicó Moroni al referirse a la evolución clínica del herido.

Los médicos continúan evaluando los resultados de los exámenes diagnósticos para definir los próximos pasos en su tratamiento y descartar posibles complicaciones derivadas de los impactos de bala.

Avanza la investigación del violento episodio

Mientras tanto, la investigación policial y judicial avanza para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ataque ocurrido en una vivienda de barrio Nueva Pompeya.

Los pesquisas buscan reconstruir la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades de las personas involucradas en el episodio, que generó conmoción entre los vecinos y una rápida intervención de efectivos policiales.

Por el momento, el hombre baleado permanece internado en el Hospital Cullen, donde continúa siendo monitoreado por profesionales de la salud mientras avanza la causa judicial.

• LEER MÁS: Balearon a un policía en disponibilidad que habría intentado robar una vivienda en barrio Nueva Pompeya

parte médico policía baleado Nueva Pompeya
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