El "Gran Hermano" fiscal: Arca inicia recategorizaciones de oficio por movimientos en billeteras virtuales

Tras el cierre de la etapa voluntaria de febrero, Arca comenzó a cruzar datos de plataformas digitales para ajustar las escalas de monotributistas

Arca pone la lupa en todas la operaciones de los monotributistas por billeteras virtuales

La transición de la antigua Afip a la flamante Arca (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) no ha sido solo un cambio de nombre. En las últimas semanas de febrero de 2026 , miles de monotributistas fueron sorprendidos por notificaciones en su domicilio fiscal electrónico.

El organismo inició una recategorización de oficio masiva basada en el análisis de los movimientos de dinero en billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá y Naranja X.

El cruce de datos: ¿qué mira Arca?

El sistema utilizado por el organismo, conocido internamente como Moreo (monotributo - recategorización de oficio), realiza un rastreo inteligente de los ingresos brutos. El foco no está puesto en transferencias familiares o movimientos entre cuentas propias –protegidos en gran medida por los nuevos umbrales de "inocencia fiscal"– sino en los cobros comerciales.

Arca detecta inconsistencias cuando los montos acreditados por ventas (vía QR, links de pago o terminales) superan la facturación emitida por el contribuyente. Los puntos claves de este control son:

Ingresos vs. facturación: si el total de acreditaciones en billeteras excede el límite de la categoría actual, el sistema salta la alarma.

Análisis integral: a partir de este 2026, el control ya no es por transacciones aisladas, sino que se analiza al "sujeto" de forma integral durante todo el año fiscal previo.

Saldos informados: las fintech están obligadas a reportar mensualmente los saldos y movimientos que superen los nuevos topes fijados (que para este año se elevaron significativamente a cifras cercanas a los $50 millones para ingresos/egresos en ciertos casos, pero que siguen siendo un radar para el fisco).

Consecuencias de la recategorización automática

Si el algoritmo de Arca determina que un contribuyente pertenece a una escala superior, el cambio es automático. Esto implica un aumento inmediato en la cuota mensual y en los casos más graves donde se superan los límites de la Categoría K, la exclusión total del régimen simplificado y el pase forzoso al Régimen General (IVA y Ganancias), con una prohibición de reingreso por tres años.

Cómo actuar ante una notificación

No todo está perdido si se recibe una notificación. El contribuyente tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar un descargo.

Revisión de comprobantes: verificar si los montos señalados por Arca corresponden realmente a ventas o si hubo errores (por ejemplo, transferencias de amigos que el sistema interpretó como cobros).

Presentación digital: se debe ingresar con Clave Fiscal al portal de Arca y utilizar el módulo de "Presentaciones Digitales" para adjuntar documentación respaldatoria (resúmenes de cuenta, contratos, certificados de origen de fondos).

Asesoramiento: dada la complejidad del cruce sistémico, la intervención de un contador es vital para evitar que una nueva categoría quede "firme" por falta de respuesta.

Guía paso a paso: cómo impugnar la recategorización de oficio ante Arca

Si se recibió la notificación de que Arca cambió de categoría basándose en los movimientos de Mercado Pago, Ualá u otras fintech, hay 15 días hábiles para presentar un descargo. Si el plazo vence, la nueva categoría queda firme.

1) Primer paso: ver el "porqué"

Antes de quejarse, hay que saber qué vio el fisco.

Ingresar a la web de Arca con Cuit y Clave Fiscal.

Buscae el servicio "Monotributo - Recategorización de Oficio".

Allí se podrá consultar los motivos exactos (por ejemplo: "Gastos en tarjeta superan ingresos" o "Acreditaciones bancarias exceden tope de categoría").

2) Preparar la "prueba del error"

El sistema es automático y a veces mete a todo en la misma bolsa. Hay que demostrar que ese dinero no era ganancia. Preparar capturas o PDF de:

Transferencias propias: si se pasó plata del banco a la billetera virtual propia, eso no es venta.

Préstamos: si un familiar transfirió para pagar algo a medias o un préstamo de dinero.

Ventas de bienes de uso: si se vendió la vieja heladera o el auto, eso no computa para el tope del Monotributo.

3) Presentar el descargo digital

No hace falta ir a una oficina física. Todo se hace por la web:

Entrar al servicio "Presentaciones Digitales".

Seleccionar el trámite: "Recategorización de oficio del Monotributo - Descargo".

Escribir un texto breve y claro explicando la situación (ej: "El monto de $1.500.000 detectado en la cuenta X corresponde a una transferencia propia desde mi cuenta bancaria Y, adjunto comprobantes").

Adjuntar los documentos que se prepararon en el paso 2.

4) Seguimiento del trámite

Una vez enviado, Arca tiene un tiempo para analizarlo.

Revisar periódicamente el Domicilio Fiscal Electrónico (el buzón de mensajes del sitio de Arca).

Si el descargo es aceptado, se volverá a la categoría original.

Si es rechazado, la única vía restante es el Recurso de Apelación (Art. 74 del Decreto Reglamentario de la Ley 11.683), para lo cual sí o sí se necesita un abogado o contador.

Para evitar que esto pase, el próximo semestre, tratar de no usar la cuenta de "vendedor" de las billeteras virtuales para movimientos personales. Las apps ahora separan muy bien qué es cobro por QR y qué es transferencia entre amigos: usar esa distinción.