Se disputó la penúltima jornada de la Liga Nacional Femenina de vóley que se disputa en la provincia de Mendoza y con la organización de la FeVA. Los representantes de la Asociación Santafesina tuvieron suerte dispar, ya que Banco Provincial ganó su compromiso y accedió a semifinales, mientras que Unión cayó frente a Tucumán de Gimnasia.
Banco Provincial se metió en semifinales de la Liga Nacional Femenina
Banco Provincial, Glorias, San Martín de Formosa y Tucumán de Gimnasia son los semifinalistas de la Liga Nacional Femenina que se disputa en Mendoza.
Por Ovación
Banco Provincial consiguió el pasaje a semifinales
Banco Provincial de Santa Fe, Glorias Argentinas de Buenos Aires, San Martín de Formosa y Tucumán de Gimnasia consiguieron el boleto a las semifinales de la Liga Nacional Femenina que se disputa en tierras mendocinas. A pura emoción, adrenalina y redoblantes, se vivieron los cuartos de final y se conocieron quienes avanzaron a la siguiente instancia. En un partidazo, que los deja en semifinales, Banco Provincial de Santa Fe derrotó a un duro General San Martín Pacífico por 3 a 2 en el tie break bajo los arbitrajes de Victoria García y Tomás Esnal. En un intenso y duro encuentro, en el cual las santafesinas se encontraban en desventaja ya que jugaban con las anfitrionas, se impusieron con parciales de 27-25, 26-24, 18-25, 19-25 y 15-9.
La escuadra conducida por Juan Pablo Rivero y Diego Gimenez dejaron todo en la cancha y se quedaron con la victoria en el tie break. Un equipo santafesino que nunca bajo los brazos. Que jugó con mucha concentración y siempre peleo todas las pelotas. No fue fácil porque se midió contra el equipo local, que fue alentado por su público, y eso en estas instancias juega a favor.
Luego de haber culminado en el segundo escalón en la Zona 1, Banco Provincial salió a escena tras un día de descanso con la ilusión de dar el gran golpe. Las chicas de barrio Guadalupe se quedaron con la victoria y se posicionaron entre los mejores cuatro equipos de esta competencia nacional. Este viernes se desarrollarán las semifinales y el sábado se jugará la gran final de la competencia.
El conjunto bancario presentó la siguiente formación: Manuela Trevigniani, María Cielo Abrego, Ana Torres, Emilia Pisan Sincovich, Ana Paula Ortiz, Valentina González, Ileana Leyendeker, Candela Clebot, Valentina Carranza, Valentina Trevignani, Agostina Villagra, Sofía Yacovella, Jazmín Molli (capitán) y Joaquina Ramírez.
Por su parte, Regatas de Mendoza no pudo frente a San Martín de Formosa y perdió 3-0 con parciales de 25-20, 25-16 y 25-21. El Lago dio pelea frente a uno de los grandes candidatos a la corona, pero no alcanzó y terminó eliminado de la competencia nacional, la cual se prolongará hasta el sábado. En el estadio Mauricio Tano Montarulli, Tucumán de Gimnasia derrotó 3-1 a Unión de Santa Fe con parciales de 20-25, 25-23, 25-19 y 25-13, mientras que Glorias Argentinas de Buenos Aires derrotó 3-0 a Universitario de Córdoba con parciales de 25-9, 25-11 y 25-22.