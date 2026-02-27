Banco Provincial se metió en semifinales de la Liga Nacional Femenina

Banco Provincial, Glorias, San Martín de Formosa y Tucumán de Gimnasia son los semifinalistas de la Liga Nacional Femenina que se disputa en Mendoza.

Se disputó la penúltima jornada de la Liga Nacional Femenina de vóley que se disputa en la provincia de Mendoza y con la organización de la FeVA. Los representantes de la Asociación Santafesina tuvieron suerte dispar, ya que Banco Provincial ganó su compromiso y accedió a semifinales, mientras que Unión cayó frente a Tucumán de Gimnasia.

Banco Provincial de Santa Fe, Glorias Argentinas de Buenos Aires, San Martín de Formosa y Tucumán de Gimnasia consiguieron el boleto a las semifinales de la Liga Nacional Femenina que se disputa en tierras mendocinas. A pura emoción, adrenalina y redoblantes, se vivieron los cuartos de final y se conocieron quienes avanzaron a la siguiente instancia. En un partidazo, que los deja en semifinales, Banco Provincial de Santa Fe derrotó a un duro General San Martín Pacífico por 3 a 2 en el tie break bajo los arbitrajes de Victoria García y Tomás Esnal. En un intenso y duro encuentro, en el cual las santafesinas se encontraban en desventaja ya que jugaban con las anfitrionas, se impusieron con parciales de 27-25, 26-24, 18-25, 19-25 y 15-9.

La escuadra conducida por Juan Pablo Rivero y Diego Gimenez dejaron todo en la cancha y se quedaron con la victoria en el tie break. Un equipo santafesino que nunca bajo los brazos. Que jugó con mucha concentración y siempre peleo todas las pelotas. No fue fácil porque se midió contra el equipo local, que fue alentado por su público, y eso en estas instancias juega a favor.

Banco Provincia San Martín Pacífico de Mendoza.jpg Las chicas santafesinas se impusieron en el tie break a San Martín Pacífico de Mendoza.

LEER MÁS: Finalizó la fase de grupos en la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Luego de haber culminado en el segundo escalón en la Zona 1, Banco Provincial salió a escena tras un día de descanso con la ilusión de dar el gran golpe. Las chicas de barrio Guadalupe se quedaron con la victoria y se posicionaron entre los mejores cuatro equipos de esta competencia nacional. Este viernes se desarrollarán las semifinales y el sábado se jugará la gran final de la competencia.

El conjunto bancario presentó la siguiente formación: Manuela Trevigniani, María Cielo Abrego, Ana Torres, Emilia Pisan Sincovich, Ana Paula Ortiz, Valentina González, Ileana Leyendeker, Candela Clebot, Valentina Carranza, Valentina Trevignani, Agostina Villagra, Sofía Yacovella, Jazmín Molli (capitán) y Joaquina Ramírez.

Por su parte, Regatas de Mendoza no pudo frente a San Martín de Formosa y perdió 3-0 con parciales de 25-20, 25-16 y 25-21. El Lago dio pelea frente a uno de los grandes candidatos a la corona, pero no alcanzó y terminó eliminado de la competencia nacional, la cual se prolongará hasta el sábado. En el estadio Mauricio Tano Montarulli, Tucumán de Gimnasia derrotó 3-1 a Unión de Santa Fe con parciales de 20-25, 25-23, 25-19 y 25-13, mientras que Glorias Argentinas de Buenos Aires derrotó 3-0 a Universitario de Córdoba con parciales de 25-9, 25-11 y 25-22.