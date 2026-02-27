Racing sufre un golpe fuerte: Valentín Carboni se rompió los ligamentos de la rodilla derecha

El delantero, a préstamo desde Inter, deberá ser operado y afrontará varios meses de recuperación, lo que complica el ataque de Racing en plena temporada.

Durísima noticia para Racing: Valentín Carboni, delantero de 20 años y figura joven en el equipo, sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante la práctica del viernes. La lesión obligará a una intervención quirúrgica y un largo proceso de rehabilitación, dejando a La Academia con un vacío importante en la ofensiva.

Carboni llegó a Racing en el último mercado de pases a préstamo desde Inter de Milán y apenas alcanzó a disputar cinco partidos oficiales con la casaca albiceleste. La gravedad de la lesión genera dudas sobre si continuará su recuperación en Argentina o regresará a Italia para completar su rehabilitación en la ciudad de Milán. No es la primera vez que el atacante atraviesa este tipo de adversidad: en 2024, luego de consagrarse campeón de la Copa América con la Selección argentina, sufrió la misma lesión en la rodilla izquierda mientras jugaba en Olympique de Marsella , lo que prolongó su proceso de consolidación como futbolista profesional.

Impacto deportivo

La ausencia de Carboni afecta directamente el potencial ofensivo de Racing, que ya había sufrido la baja de Adrián Martínez. La lesión genera un desafío para el cuerpo técnico en cuanto a la reestructuración del ataque y la búsqueda de alternativas jóvenes o de refuerzos para mantener la competitividad en la Liga Profesional y torneos internacionales.

Próximos pasos

El club deberá decidir el momento exacto de la cirugía, el seguimiento médico y los plazos de rehabilitación, mientras los hinchas esperan que Carboni pueda volver a competir en plenitud. La recuperación será clave no solo para el jugador, sino también para el proyecto ofensivo que Racing pretende consolidar en la temporada 2026.