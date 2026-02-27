Uno Santa Fe | Ovación | Mountain Bike

Se presentó oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike

El certamen reunirá las 6 competencias más importantes que la disciplina tiene en la provincia con el objetivo de promover el deporte y generar mayor participación comunitaria.

Ovación

Por Ovación

27 de febrero 2026 · 08:59hs
La competencia constará de seis fechas y se pondrá en marcha el 22 de marzo.  

La competencia constará de seis fechas y se pondrá en marcha el 22 de marzo.

 
Fue lanzada oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike.

Fue lanzada oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike.

Se lanzó oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike, un evento deportivo que reunirá las seis competencias más importantes de la disciplina, consolidando así un certamen profesional y de gran nivel competitivo. La Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike, que contará con seis fechas y culminará en el mes de noviembre, tiene como objetivo fortalecer e impulsar el desarrollo de la disciplina, a través del trabajo articulado entre el gobierno provincial y las federaciones, entendiendo que estos encuentros promueven el deporte y generan mayor participación comunitaria.

Se lanzó la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike

Durante la presentación, el secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti, señaló que “el año 2026 va a ser muy importante para la provincia porque vamos a tener la realización de los Juegos Suramericanos en el mes de septiembre” y destacó la importante “inversión en obras de infraestructura, en Rosario, Rafaela y Santa Fe”.

En este marco, “queríamos darle auge al Mountain Bike, una disciplina que tiene mucho crecimiento en el país y la provincia. En la provincia hay seis ciudades que tienen eventos: Ceres, San Justo, Avellaneda, Pueblo Andino, Esperanza y Venado Tuerto, y la idea es unirlos a través de la Copa Lotería de Santa Fe, un campeonato por puntos”. “Queríamos unirlos para hacer fuerte a este deporte, con una copa federal que va a través a lo largo y ancho toda la provincia, con la participación de más de 1.000 ciclistas”, finalizó el secretario.

Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike.jpg
Fue lanzada oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike.

Fue lanzada oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike.

Por otro lado, el vicepresidente ejecutivo de Lotería Santa Fe, Daniel Di Lena, remarcó que “es un gusto aportar para este tipo de eventos. El dinero mejor invertido es cuando le apostamos al deporte. Eso es lo que hicimos en estos últimos dos años porque esa fue la decisión política de la gestión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro”.

Durante la actividad, llevada a cabo en la sede de la Secretaría de Deportes en la ciudad de Santa Fe, participaron también representantes de las seis competencias que se realizan en la Provincia: Aníbal Farías del Desafío de los 4 Vientos del Ceres Cycles Club; Diego Ferreiro del Desafío de los 3 Puentes del Club Atlético Tiro Federal de San Justo; Luis Pieraccini del Gran Premio Venado Tuerto Rural Bike; Leonardo Tempesta del Pueblo Andino MTB Race; Guido Bordese del Desafío Salado Paso de las Piedras Rally Bike de Esperanza; y Diego Sánchez del Desafío Héroes del Jaaukanigás del Club Atlético y Tiro de Reconquista.

El cronograma del circuito es el que se detalla a continuación:

  • 22 de marzo: Desafío de los 4 Vientos - 7° Edición – Ceres
  • 2 de abril: Desafío de los 3 Puentes - 3° Edición – San Justo
  • 31 de mayo: Gran Premio Venado Tuerto MTB - 14° Edición – Venado Tuerto
  • 2 de agosto: Pueblo Andino MTB Race - Andino
  • 4 de octubre: Salado Paso de las Piedras Rally Bike - 21° Edición – Esperanza
  • 8 de noviembre: Desafío Héroes del Jaaukanigás Rally Bike - 3° Edición – Avellaneda/Reconquista.
Mountain Bike Copa Lotería de Santa Fe Provincia
Noticias relacionadas
En el Mauricio Martínez de Santo Tomé se puso en marcha la competencia de fútbol femenino.

Se puso en marcha la Copa Ciudad de Santo Tomé de fútbol femenino

La 8ª Copa Ciudad de Recreo disputó las semifinales, en la que se registraron incidentes.

Se jugaron las semifinales de la Copa Ciudad de Recreo

francisco cerundolo avanzo a los cuartos de final del chile open tras vencer a elmer moller

Francisco Cerúndolo avanzó a los cuartos de final del Chile Open tras vencer a Elmer Moller

inicia el motogp: los argentinos perrone y morelli correran en moto 3

Inicia el MotoGP: los argentinos Perrone y Morelli correrán en Moto 3

Lo último

Desfile en el cielo: mañana seis planetas se alinearán en un evento astronómico imperdible

Desfile en el cielo: mañana seis planetas se alinearán en un evento astronómico imperdible

Cristian Tarragol, el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Cristian "Tarragol", el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Avance de la nueva estación policial: El esquema tradicional de comisarías está obsoleto frente a las demandas operativas

Avance de la nueva estación policial: "El esquema tradicional de comisarías está obsoleto frente a las demandas operativas"

Último Momento
Desfile en el cielo: mañana seis planetas se alinearán en un evento astronómico imperdible

Desfile en el cielo: mañana seis planetas se alinearán en un evento astronómico imperdible

Cristian Tarragol, el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Cristian "Tarragol", el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Avance de la nueva estación policial: El esquema tradicional de comisarías está obsoleto frente a las demandas operativas

Avance de la nueva estación policial: "El esquema tradicional de comisarías está obsoleto frente a las demandas operativas"

Rosario: un motociclista que volvía de trabajar fue asesinado de un balazo en la nuca que atravesó su casco

Rosario: un motociclista que volvía de trabajar fue asesinado de un balazo en la nuca que atravesó su casco

El Gran Hermano fiscal: Arca inicia recategorizaciones de oficio por movimientos en billeteras virtuales

El "Gran Hermano" fiscal: Arca inicia recategorizaciones de oficio por movimientos en billeteras virtuales

Ovación
Banco Provincial se metió en semifinales de la Liga Nacional Femenina

Banco Provincial se metió en semifinales de la Liga Nacional Femenina

Se presentó oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike

Se presentó oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike

Crece la expectativa por la presentación de Capibaras en Sauce Viejo

Crece la expectativa por la presentación de Capibaras en Sauce Viejo

Unión ganó, gustó y casi goleó, sumando sus primeros puntos como visitante

Unión ganó, gustó y casi goleó, sumando sus primeros puntos como visitante

Pittón se ilusiona en Unión: Ganar así de visitante es importante mirando la tabla

Pittón se ilusiona en Unión: "Ganar así de visitante es importante mirando la tabla"

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos