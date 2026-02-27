Se presentó oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike

El certamen reunirá las 6 competencias más importantes que la disciplina tiene en la provincia con el objetivo de promover el deporte y generar mayor participación comunitaria.

Se lanzó oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike, un evento deportivo que reunirá las seis competencias más importantes de la disciplina, consolidando así un certamen profesional y de gran nivel competitivo. La Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike, que contará con seis fechas y culminará en el mes de noviembre, tiene como objetivo fortalecer e impulsar el desarrollo de la disciplina, a través del trabajo articulado entre el gobierno provincial y las federaciones, entendiendo que estos encuentros promueven el deporte y generan mayor participación comunitaria.

Durante la presentación, el secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti, señaló que “el año 2026 va a ser muy importante para la provincia porque vamos a tener la realización de los Juegos Suramericanos en el mes de septiembre” y destacó la importante “inversión en obras de infraestructura, en Rosario, Rafaela y Santa Fe”.

En este marco, “queríamos darle auge al Mountain Bike, una disciplina que tiene mucho crecimiento en el país y la provincia. En la provincia hay seis ciudades que tienen eventos: Ceres, San Justo, Avellaneda, Pueblo Andino, Esperanza y Venado Tuerto, y la idea es unirlos a través de la Copa Lotería de Santa Fe, un campeonato por puntos”. “Queríamos unirlos para hacer fuerte a este deporte, con una copa federal que va a través a lo largo y ancho toda la provincia, con la participación de más de 1.000 ciclistas”, finalizó el secretario.

Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike.jpg Fue lanzada oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike.

Por otro lado, el vicepresidente ejecutivo de Lotería Santa Fe, Daniel Di Lena, remarcó que “es un gusto aportar para este tipo de eventos. El dinero mejor invertido es cuando le apostamos al deporte. Eso es lo que hicimos en estos últimos dos años porque esa fue la decisión política de la gestión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro”.

Durante la actividad, llevada a cabo en la sede de la Secretaría de Deportes en la ciudad de Santa Fe, participaron también representantes de las seis competencias que se realizan en la Provincia: Aníbal Farías del Desafío de los 4 Vientos del Ceres Cycles Club; Diego Ferreiro del Desafío de los 3 Puentes del Club Atlético Tiro Federal de San Justo; Luis Pieraccini del Gran Premio Venado Tuerto Rural Bike; Leonardo Tempesta del Pueblo Andino MTB Race; Guido Bordese del Desafío Salado Paso de las Piedras Rally Bike de Esperanza; y Diego Sánchez del Desafío Héroes del Jaaukanigás del Club Atlético y Tiro de Reconquista.

El cronograma del circuito es el que se detalla a continuación: