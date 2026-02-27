Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca tendrá hinchas visitantes en La Fortaleza: 10.000 entradas previstas para el clásico ante Lanús

El partido del miércoles entre Lanús y Boca contará con público de ambas parcialidades tras el visto bueno de APReViDe.

La autorización para que Boca lleve público visitante marca un paso más en la vuelta gradual de las parcialidades a los estadios argentinos. El clásico del miércoles en La Fortaleza prevé la presencia de aproximadamente 10.000 hinchas xeneizes, aunque aún restan definir detalles operativos como la distribución de tribunas, la venta de entradas y los protocolos de seguridad que garanticen el normal desarrollo del encuentro.

Contexto y antecedentes

El partido había sido reprogramado por la participación internacional de Lanús en competiciones continentales, lo que permitió retomar las negociaciones para habilitar a los visitantes. Nicolás Russo, presidente del Granate, fue quien abrió públicamente la puerta a la posibilidad y estimó preliminarmente un valor de 100.000 pesos por ticket, aunque aclaró que el precio y la cantidad definitiva deberán aprobarse formalmente en comisión directiva.

Esta decisión se da en un contexto donde el regreso de público visitante en el fútbol argentino es progresivo, evaluando antecedentes recientes, experiencias de otros clubes y la necesidad de equilibrar la emoción deportiva con la seguridad dentro y fuera de los estadios.

Logística y operativo de seguridad

La organización del encuentro supone un desafío: coordinación entre fuerzas de seguridad, control de accesos y delimitación de sectores para visitantes y locales, sumado a la venta digital de tickets para evitar aglomeraciones y garantizar trazabilidad. El operativo incluirá supervisión policial en los alrededores y personal de seguridad privada dentro del estadio, con el objetivo de mantener la convivencia de ambas parcialidades en un clima seguro y controlado.

Impacto deportivo y económico

Para Boca, la vuelta de su gente fuera de casa representa un plus anímico y presión positiva sobre el rival, en un duelo clave de la Liga Profesional. Para Lanús, además del desafío organizativo, el ingreso por los hinchas visitantes constituye un aporte financiero importante, que ayudará al club a equilibrar cuentas y sostener los gastos operativos y salariales en un año exigente.

Expectativa y reacciones

Hinchas, dirigentes y jugadores anticipan que La Fortaleza se teñirá de ambos colores, en un partido que promete tensión, pasión y emoción en cada rincón del estadio. Los seguidores xeneizes, por su parte, esperan disfrutar de la primera experiencia en el estadio granate desde hace varias temporadas, mientras que la parcialidad local confía en que el equipo aproveche la motivación extra que genera la presencia visitante para sumar un triunfo decisivo.

