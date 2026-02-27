Unión escaló en la tabla del Torneo Apertura

El equipo de Madelón venció 3-1 a Sarmiento en el Eva Perón y se acomodó en el Torneo Apertura 2026 con una actuación de carácter y solidez estructural.

Unión impuso condiciones en Junín y dio un paso firme en el Torneo Apertura. Con personalidad para administrar los tiempos y contundencia en las áreas, superó 3-1 a Sarmiento y trepó posiciones en la tabla , ratificando la evolución futbolística que pregona el ciclo de Leonardo Madelón.

En el estadio de Sarmiento de Junín , el conjunto rojiblanco mostró una versión competitiva y madura. El 3-1 no fue producto del azar ni de una ráfaga aislada: respondió a un plan de partido claro, con presión intermedia, amplitud por bandas y transiciones rápidas para lastimar a una defensa que ofreció espacios entre líneas.

El equipo de Unión pegó en momentos estratégicos. Cristian Palacios abrió el marcador con una definición de alta factura técnica, Brahian Cuello amplió tras una acción colectiva bien hilvanada y Cristian Tarragona, con olfato de área, estiró diferencias atacando el primer palo. El descuento de Junior Marabel decoró un resultado que, en términos de juego, nunca estuvo realmente en discusión.

Con este triunfo, el Tate se mete en la conversación grande del Apertura 2026. No desde la estridencia, sino desde la construcción paciente de un equipo que sabe a qué juega y cómo competir. Así quedó la tabla luego de la categórica victoria: