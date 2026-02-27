Se viene la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Con importante presencia santafesina, este sábado 28 de febrero en la localidad de Almafuerte, se concretará la próxima parada del Argentino de aguas abiertas.

La próxima parada del Campeonato Argentino de aguas abiertas se desarrollará este sábado 28 de febrero en la localidad de Almafuerte, en la provincia de Córdoba. La competencia cuenta con la organización de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, y con una delegación numerosa de nadadores de Unión de Santa Fe.

La Federación Cordobesa de Natación organiza con la asistencia y aval de la Municipalidad de Almafuerte (provincia de Córdoba), la prueba oficial de aguas abiertas 2026, denominada Almafuerte. Concretamente será en el dique Piedras Moras a 110 kilómetros de Córdoba capital. Será en un circuito boyado de 1250 y que utilizará como base el parador Vibra.

Se correrán eventos de 1.5, 3k, 5k, 7k y 10k. Los horarios estimados de largada son los siguientes: 10km a las 9, con 8 vueltas (juniors y mayores); 7.5km, 9, 6 vueltas (juveniles); 5km, 11.30, 4 vueltas (cadete); 13.30, 2 vueltas (menores y masters); 1.5km, 1 vuelta (infantil). En relación a la hidratación, los asistentes deberán ubicarse en la playa o dentro del agua con un palo no mayo a los cinco metros de largo.

image

El equipo de Unión de Santa Fe, entrenado por el profesor Adrián Tur y Diego Garbarino, tendrá los siguientes nadadores: Candela Giordanino, Sofía Garcés, Anabella Primón, Tomás Jouglard, Camila Rucci, Ian Furlán, Alan Venencia, Janna Ubait, Melany Tacca, Micaela Sánchez Vega, Charlotte Koch y Milagros Zeballos.

Recordemos que el nadador pampeano, Joaquín Moreno, de 28 años, se adjudicó el último sábado la competencia que se desarrolló en la ciudad de Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe. Moreno recorrió los 10 kilómetros de distancia en 2h. 00m. 45s. 21/100 aventajando al escolta, el cordobés Lucca Scalisi, quien llegó a más de seis minutos del triunfador.

Entre las damas, en tanto, la ganadora resultó la santafesina Candela Giordanino, tricampeona Sudamericana Juvenil, que dejó en el segundo lugar a su comprovinciana Romina Imwinkelried. Pero también hubo una destaca actuación de la paranaense Sofía Garces quien viene teniendo grandes actuaciones y buscará refrendarlo en tierras cordobesas.

La fiscalización de esta prueba estará a cargo de la Federación Cordobesa de Natación y Comisión de Aguas abiertas de la misma, compuesta de los siguientes cargos: árbitro general, juez de largada, jueces de llegada, cronometristas y fiscales de ruta. Asimismo, habrá servicio médico, ambulancia, seguimiento y control permanente de parte de Seguridad Náutica, DUAR y Policía aportados por la sede.

El calendario se trasladará el 21 de marzo a San Juan, donde el circuito seguirá su recorrido nacional. Posteriormente, el sábado 4 de abril volverá a la provincia de Santa Fe. El circuito sufrió la cancelación de la cuarta fecha que estaba prevista para el 28 de marzo en la provincia de Entre Ríos.