Unión no para y ya piensa en Instituto con ¿una posible rotación?

El plantel de Unión no descansa y ahora se pone el chip del partido ante Instituto en Córdoba, donde el técnico tiene mucho por definir en poco tiempo

No hay tiempo para relajarse en Unión , que rápidamente dio vuelta la página tras su presentación en Junín ante Sarmiento y ya enfoca toda su atención en el compromiso del domingo frente a Instituto , por la 8ª fecha del Apertura, ¿con posible rotación?

El plantel regresó y, luego de un breve descanso en el predio, retomó los trabajos este viernes por la mañana con una práctica regenerativa. Allí, el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Madelón evaluó el estado físico de los futbolistas, en especial el de Rafael Profini, quien debió salir con una molestia en el aductor en el último encuentro.

¿Madelón rota en Unión?

Según pudo saberse, el mediocampista viene arrastrando esta dolencia desde hace un tiempo e incluso habría recurrido a infiltraciones para poder estar a disposición, por lo que no se descarta que el entrenador opte por preservarlo. En ese contexto, aparecen como posibles alternativas Emiliano Giaccone y Lucas Menossi, quienes podrían meterse en el equipo titular.

image Profini, con chances de ser baja en Unión ante Instituto.

Sin embargo, por ahora todo es una incógnita. El buen rendimiento colectivo mostrado en el último partido hace que nadie quiera salir y tampoco sería extraño que Madelón no realice pocas modificaciones, teniendo en cuenta que luego habrá un parate que permitirá recuperar energías.

El plantel volverá a entrenar este sábado por la mañana y posteriormente viajará a Córdoba, donde quedará concentrado a la espera del encuentro ante Instituto, que se disputará el domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes. Con poco margen de tiempo y varias cuestiones por resolver, el DT deberá definir la formación en las próximas horas.