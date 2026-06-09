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La Selección, con Messi como titular, juega su último amistoso ante Islandia

Los dirigidos por Lionel Scaloni vienen de ganarle 2-0 a Honduras y chocarán ante Islandia, con Leo Messi como titular, en su última prueba antes del Mundial.

Ovación

Por Ovación

9 de junio 2026 · 07:51hs
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La Selección, con Messi como titular, juega su último amistoso ante Islandia

La Selección argentina se enfrentará este martes con su par de Islandia, en el que será su último amistoso previo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro, que está programado para las 22 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe.

La Selección argentina viene de ganarle 2-0 a Honduras, en un discreto partido en el que no sufrió para derrotar a un rival que está un par de escalones por debajo suyo. Los autores de los goles fueron Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, uno en cada tiempo.

La gran incógnita de cara a este encuentro gira en torno a la posible presencia de Lionel Messi, que este sábado no pudo sumar minutos ante el combinado del país centroamericano para resguardarlo tras la sobrecarga muscular que había sufrido en su última presentación con el Inter Miami de Estados Unidos.

Por otra parte, todo indica que se repetirá gran parte de la defensa, con Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo y Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez en la zaga central aunque solo resta conocer si Agustín Giay o Nicolás Capaldo ocupará el lateral derecho. Además, Gerónimo Rulli reemplazaría bajo los tres palos a Juan Musso.

El único enfrentamiento entre ambas selecciones data del Mundial 2018 y fue un empate 1-1, en un encuentro donde Messi ocupó el foco de las críticas luego de desperdiciar un penal en el segundo tiempo.

Este será el último amistoso de la Selección argentina antes de su debut en el Mundial 2026, que será el 16 de junio frente a Argelia.

Las posibles formaciones de Argentina e Islandia

  • Amistoso internacional
  • Argentina - Islandia
  • Estadio: Jordan-Hare Satadium (Auburn, Alabama)
  • Árbitro: a confirmar
  • Hora: 22. TV: TyC Sports y Telefe

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

Selección Lionel Messi Islandia
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