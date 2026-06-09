Cuento del tío en barrio Sur: se hicieron pasar por agentes de Ansés y le robaron todos sus ahorros en dólares a una jubilada

Tras un llamado telefónico y una visita de un falso contador, la víctima entregó sus ahorros en moneda extranjera y quedó encerrada en su propia casa.

Una mujer de 87 años fue víctima de una estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío” en barrio Sur﻿.

Esta mañana de lunes, pasadas las 9.40, una jubilada de 87 años fue víctima de una estafa en su vivienda ubicada sobre calle 3 de Febrero –se omite la altura por razones de seguridad–, en la ciudad de Santa Fe . Un delincuente logró apoderarse de 10.000 dólares mediante la modalidad conocida como "cuento del tío" .

La mujer damnificada, cuya identidad se preserva, denunció que recibió una llamada telefónica de una persona que se presentó como integrante de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) . Durante la comunicación, le brindaron explicaciones vinculadas con supuestos trámites y cambios relacionados con dinero y documentación, logrando convencerla de entregar los ahorros que guardaba en su vivienda.

Minutos después de la llamada, se presentó en el domicilio un hombre cuya identidad permanece desconocida. La jubilada le entregó los 10.000 dólares y el sujeto se retiró del lugar. Recién después de concretada la entrega, la víctima advirtió que había sido engañada mediante una maniobra fraudulenta y solicitó ayuda.

Denuncia

La alerta fue recibida por el servicio de emergencias 911, que envió patrulleros al domicilio. Efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe entrevistaron a la damnificada y recabaron los primeros datos sobre la mecánica utilizada por el estafador.

Los agentes realizaron las actuaciones iniciales y relevaron información para intentar identificar al autor de la maniobra. Además, buscaron testigos entre los vecinos de barrio Sur y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran contener imágenes del sospechoso, tanto al llegar como al retirarse de la vivienda.

Investigación

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe y, posteriormente, al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes, la preservación de evidencia digital y el análisis de los registros de videovigilancia de la zona para determinar el recorrido del sospechoso e identificar la línea telefónica utilizada para contactar a la víctima.

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