Uno Santa Fe | Policiales | barrio Sur

Cuento del tío en barrio Sur: se hicieron pasar por agentes de Ansés y le robaron todos sus ahorros en dólares a una jubilada

Tras un llamado telefónico y una visita de un falso contador, la víctima entregó sus ahorros en moneda extranjera y quedó encerrada en su propia casa.

Juan Trento

Por Juan Trento

9 de junio 2026 · 08:43hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Una mujer de 87 años fue víctima de una estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío” en barrio Sur﻿.

Una mujer de 87 años fue víctima de una estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío” en barrio Sur﻿.

Esta mañana de lunes, pasadas las 9.40, una jubilada de 87 años fue víctima de una estafa en su vivienda ubicada sobre calle 3 de Febrero –se omite la altura por razones de seguridad–, en la ciudad de Santa Fe. Un delincuente logró apoderarse de 10.000 dólares mediante la modalidad conocida como "cuento del tío".

La mujer damnificada, cuya identidad se preserva, denunció que recibió una llamada telefónica de una persona que se presentó como integrante de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés). Durante la comunicación, le brindaron explicaciones vinculadas con supuestos trámites y cambios relacionados con dinero y documentación, logrando convencerla de entregar los ahorros que guardaba en su vivienda.

Minutos después de la llamada, se presentó en el domicilio un hombre cuya identidad permanece desconocida. La jubilada le entregó los 10.000 dólares y el sujeto se retiró del lugar. Recién después de concretada la entrega, la víctima advirtió que había sido engañada mediante una maniobra fraudulenta y solicitó ayuda.

Denuncia

La alerta fue recibida por el servicio de emergencias 911, que envió patrulleros al domicilio. Efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe entrevistaron a la damnificada y recabaron los primeros datos sobre la mecánica utilizada por el estafador.

Los agentes realizaron las actuaciones iniciales y relevaron información para intentar identificar al autor de la maniobra. Además, buscaron testigos entre los vecinos de barrio Sur y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran contener imágenes del sospechoso, tanto al llegar como al retirarse de la vivienda.

Investigación

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe y, posteriormente, al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes, la preservación de evidencia digital y el análisis de los registros de videovigilancia de la zona para determinar el recorrido del sospechoso e identificar la línea telefónica utilizada para contactar a la víctima.

LEER MÁS: Ola de robos de medidores y cañerías en barrio Sur: en una semana, varias familias quedaron sin agua y gas

barrio Sur cuento del tío Santa Fe jubilada estafa
Noticias relacionadas
Caso Agostina Vega: el Servicio Penitenciario de Córdoba confirmó que Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de la adolescente, recibió el alta médica luego de permanecer internado varios días bajo estricta vigilancia.

Caso Agostina Vega: dieron de alta al principal acusado y avanza la investigación sobre un presunto encubridor

tres ataques en pocos dias en la circunvalacion oeste: lo rodearon delincuentes armados con palos y lo golpearon para robarle la moto

Tres ataques en pocos días en la Circunvalación Oeste: lo rodearon delincuentes armados con palos y lo golpearon para robarle la moto

Un hombre detenido por un violento episodio ocurrido en Colastiné Sur

Violento ataque a tiros en Colastiné Sur: tres heridos de bala y un aprehendido por tentativa de homicidio

Santa Fe: balearon a un policía en disponibilidad que intentó robar una vivienda en barrio Nueva Esperanza

Balearon a un policía en disponibilidad que habría intentado robar una vivienda en barrio Nueva Pompeya

Lo último

Se vienen las semifinales del Súper Rugby Américas

Se vienen las semifinales del Súper Rugby Américas

Morosidad de las familias: más de 5,3 millones de argentinos tienen deudas impagas en el sistema financiero

Morosidad de las familias: más de 5,3 millones de argentinos tienen deudas impagas en el sistema financiero

Colón ya no está solo: dos clubes avanzaron con todo por Marcelo Eggel

Colón ya no está solo: dos clubes avanzaron con todo por Marcelo Eggel

Último Momento
Se vienen las semifinales del Súper Rugby Américas

Se vienen las semifinales del Súper Rugby Américas

Morosidad de las familias: más de 5,3 millones de argentinos tienen deudas impagas en el sistema financiero

Morosidad de las familias: más de 5,3 millones de argentinos tienen deudas impagas en el sistema financiero

Colón ya no está solo: dos clubes avanzaron con todo por Marcelo Eggel

Colón ya no está solo: dos clubes avanzaron con todo por Marcelo Eggel

Empresarios madereros de Esperanza advierten que las ventas están en su nivel más bajo del año

Empresarios madereros de Esperanza advierten que las ventas están en su nivel más bajo del año

Cuento del tío en barrio Sur: se hicieron pasar por agentes de Ansés y le robaron todos sus ahorros en dólares a una jubilada

Cuento del tío en barrio Sur: se hicieron pasar por agentes de Ansés y le robaron todos sus ahorros en dólares a una jubilada

Ovación
La Selección, con Messi como titular, juega su último amistoso ante Islandia

La Selección, con Messi como titular, juega su último amistoso ante Islandia

La última ficha de Scaloni y una ilusión llamada Agustín Giay

La última ficha de Scaloni y una ilusión llamada Agustín Giay

Regatas cosechó dos importantes triunfos en la Liga de Honor

Regatas cosechó dos importantes triunfos en la Liga de Honor

Se vienen las semifinales del Súper Rugby Américas

Se vienen las semifinales del Súper Rugby Américas

Gimnasia volvió a golpear en Santiago y quedó a un paso del título en la Liga Nacional

Gimnasia volvió a golpear en Santiago y quedó a un paso del título en la Liga Nacional

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco