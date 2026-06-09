Colón ya no está solo: dos clubes avanzaron con todo por Marcelo Eggel

El volante de Deportivo Maipú, uno de los grandes apuntados por Colón para reforzar el mediocampo, comenzó a despertar el interés de otros equipos con aspiraciones importantes. ¿Quiénes avanzaron a fondo?

Marcelo Eggel fue uno de los nombres que más sedujo a la dirigencia, cuerpo técnico y director deportivo de Colón durante el último mercado de pases. El volante ofensivo de Deportivo Maipú estuvo muy cerca de transformarse en refuerzo rojinegro durante el verano, y de cara a este receso volvió a aparecer como una de las prioridades para potenciar el plantel que conduce Ezequiel Medrán.

Sin embargo, el escenario cambió en las últimas semanas. Mientras Colón analiza movimientos y posibles salidas para generar recursos, surgieron dos competidores de peso que amenazan con quedarse con uno de los futbolistas más codiciados de la Primera Nacional.

Gimnasia de Mendoza acelera, pero hay diferencias internas

Uno de los clubes que decidió avanzar es Gimnasia de Mendoza. Según trascendió en las últimas horas, la dirigencia del Lobo está dispuesta a realizar una oferta formal para intentar quedarse con Eggel, a quien considera un jugador capaz de aportar jerarquía y creatividad al equipo.

No obstante, la operación presenta un obstáculo importante: el cuerpo técnico encabezado por Darío Franco no tendría al mediocampista entre sus prioridades para este mercado de pases.

Esa diferencia de criterios entre la dirigencia y el entrenador aparece hoy como el principal factor que demora las negociaciones, aunque en Mendoza reconocen que existe una fuerte intención institucional de avanzar por el futbolista.

Mientras tanto, en Maipú esperan una propuesta concreta para evaluar los pasos a seguir.

Central Córdoba prepara una oferta fuerte por el objetivo de Colón

El otro competidor que apareció en escena es Central Córdoba de Santiago del Estero, que ya comenzó a negociar para incorporar al jugador.

Desde Santiago indican que las conversaciones están avanzadas y que el Ferroviario estaría dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para quedarse con el volante.

La cláusula de salida de Eggel ronda los 600.000 dólares, una cifra considerable para el mercado de la categoría, pero accesible para instituciones que cuentan con mayores recursos económicos que varios equipos de la Primera Nacional.

Además de Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba, también se menciona un interés de Estudiantes de Río Cuarto, aunque por ahora con menor intensidad.

Un objetivo que se complica para Colón

Para Colón, la aparición de nuevos interesados representa una dificultad extra en una negociación que ya de por sí no parecía sencilla.

El Sabalero tiene a Eggel en carpeta desde hace varios meses y lo considera uno de los futbolistas ideales para sumar desequilibrio y generación de juego en la mitad de la cancha. Sin embargo, la realidad económica del club obliga a administrar cuidadosamente cada movimiento.

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Mientras la dirigencia trabaja en posibles desvinculaciones y busca acomodar el presupuesto para el segundo semestre, la cotización del jugador y la competencia creciente podrían alejar una incorporación que hasta hace poco parecía mucho más accesible.

Por ahora, el futuro de Marcelo Eggel sigue abierto. Lo concreto es que Colón ya no corre solo, y lo hace desde muy atrás, en la carrera por uno de los futbolistas más buscados de este mercado de pases.