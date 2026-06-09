Un informe reveló que 26,9% de las personas presentan atrasos en sus pagos. Los jóvenes y las provincias del norte muestran los mayores niveles de morosidad

Morosidad de las familias: más de 5,3 millones de argentinos tienen deudas impagas en el sistema financiero

Más de 5,3 millones de personas presentan actualmente deudas en situación de morosidad tardía dentro del sistema financiero argentino , según un informe elaborado por la consultora Analytica sobre la base de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Indec.

La cifra representa 26,9% de quienes mantienen algún tipo de financiamiento activo en el denominado sistema financiero ampliado, es decir las tradicionales entidades bancarias más las fintech.

El crecimiento del endeudamiento de las familias y la mora crediticia se convirtió en una de las principales preocupaciones económicas en los últimos meses. Distintos informes reflejan el deterioro de la situación financiera de hogares, trabajadores y pequeñas empresas en un contexto de caída del consumo, salarios presionados y alto costo del crédito.

El estudio de Analytica revela además que la deuda total de las familias asciende a $74,2 billones, equivalente a 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB), y alcanza a unas 19,8 millones de personas que poseen créditos activos.

El sistema financiero ampliado incluye no solo a entidades bancarias tradicionales, sino también a empresas fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros. Del total de la deuda registrada, 82,4% corresponde a bancos, mientras que las fintech concentran 10,1% y el resto de las entidades representan 7,5%.

En este contexto de creciente endeudamiento familiar, el gobierno de Santa Fe lanzó semanas atrás el denominado “Plan de Protección de los Ingresos”, orientado a trabajadores públicos y privados, jubilados y autónomos con dificultades para afrontar sus compromisos financieros. La iniciativa busca refinanciar deudas en hasta 60 cuotas, reducir la carga mensual de los descuentos sobre salarios y limitar a 25% la afectación de los haberes por créditos y préstamos. Según publicó La Capital, el programa ya superó los 10.000 inscriptos y apunta a aliviar el peso del sobreendeudamiento sobre el consumo y la economía doméstica.

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El perfil del acreedor

Según el informe de Analytica, la proporción de personas en mora resulta considerablemente más elevada que el nivel de irregularidad medido sobre el volumen total de la cartera crediticia, que actualmente se ubica en 15,4%.

El informe muestra además diferencias significativas según el tipo de acreedor. Dentro del sistema bancario, 14,3 millones de personas poseen algún tipo de deuda y 19,2% presenta atrasos en los pagos. Entre quienes operan exclusivamente con plataformas fintech, el índice de mora asciende a 28,9%.

La situación más delicada se observa en las entidades no financieras, donde el nivel de irregularidad alcanza a 96,4% de los deudores. Allí se concentra un universo de aproximadamente 1,6 millones de personas.

El ranking nacional de morosidad

La distribución geográfica también evidencia fuertes desigualdades. Las provincias del norte argentino registran los mayores niveles de incumplimiento financiero. San Juan encabeza el ranking nacional con una tasa de morosidad de 36%, seguida por La Rioja con 35,3% y Catamarca con 34,8%.

En el otro extremo aparece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el nivel de irregularidad alcanza 16,1%, el menor del país. El informe agrega que la Patagonia presenta la deuda mediana más alta de la Argentina, asociada al mayor costo de vida de la región.

En la provincia de Buenos Aires, la mora promedio llega a 27,7%, aunque con marcadas diferencias internas. Mientras que en los municipios del conurbano bonaerense el porcentaje de deudores morosos asciende a 30,3%, en el interior provincial baja a 23,1%.

La brecha también se replica dentro del Gran Buenos Aires. Vicente López muestra uno de los menores niveles de mora, con 15,1%, mientras que Florencio Varela alcanza 38,3%.

La situación de los jóvenes

El informe advierte además que los jóvenes son el segmento más afectado por el deterioro financiero. Entre las personas de 18 a 30 años, la irregularidad en los pagos se aproxima a 40%.

El fenómeno aparece vinculado al deterioro del mercado laboral juvenil registrado durante 2025. Según los datos relevados, la desocupación entre mujeres de 14 a 29 años pasó de 13,8% a 16,8%, mientras que entre los hombres del mismo rango etario aumentó de 12,5% a 16,2%.

La capacidad de pago también presenta diferencias marcadas según el nivel de ingresos de los trabajadores independientes. Entre los monotributistas de la Categoría A, correspondiente al menor nivel de facturación, 17,9% registra mora tardía. En cambio, en la Categoría K, que agrupa a los contribuyentes de mayores ingresos, el porcentaje desciende a 8,5%.

De acuerdo con el relevamiento, los sectores de menores ingresos son los que enfrentan mayores dificultades para sostener el peso relativo de sus obligaciones financieras en un contexto de deterioro económico y pérdida de capacidad adquisitiva.