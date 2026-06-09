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Gimnasia volvió a golpear en Santiago y quedó a un paso del título en la Liga Nacional

El conjunto de Comodoro Rivadavia derrotó a Quimsa por 80-79 con un agónico doble de Anyelo Cisneros y se adelantó 2-0 en las Finales de la Liga Nacional. Ahora tendrá la posibilidad de definir la serie en casa.

Ovación

Por Ovación

9 de junio 2026 · 07:38hs
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Gimnasia volvió a golpear en Santiago y quedó a un paso del título en la Liga Nacional

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia volvió a dar otro golpe de autoridad en Santiago del Estero. Cuando parecía que Quimsa tenía encaminada la victoria para empatar la serie, apareció Anyelo Cisneros en el instante decisivo para anotar el doble que decretó el triunfo por 80-79 y el 2-0 para el equipo patagónico en las Finales de la Liga Nacional.

El Mens sana se llevó los dos primeros partidos como visitante y regresará a Comodoro Rivadavia con la posibilidad de quedar campeón ante su gente.

Quimsa dominó gran parte de la noche

La Fusión comenzó mejor y logró imponer condiciones durante buena parte del encuentro. Con Brandon Robinson y Luciano Lema como principales referencias ofensivas, el equipo santiagueño construyó ventajas importantes.

Tras un primer cuarto favorable por 22-15, el conjunto dirigido por Lucas Victoriano mantuvo el control en el segundo segmento y se fue al descanso largo arriba por 44-34.

Quimsa parecía tener el partido bajo control, pero Gimnasia nunca perdió el hilo del juego y encontró respuestas para mantenerse cerca en el marcador.

La reacción del Mens sana

En el tercer cuarto apareció la reacción visitante. Martíniano Dato y Nicolás Toretta lideraron una ráfaga que redujo diferencias y volvió a meter a Gimnasia en partido.

Aunque Quimsa respondió rápidamente con Robinson y Lema, el conjunto de Pablo Favarel logró sostener su crecimiento. Los triples de Andre Nation Horton, Sebastián Carrasco y Chacón terminaron inclinando el desarrollo hacia un cierre completamente abierto.

El último cuarto se transformó en un golpe por golpe permanente, con cambios constantes en el liderazgo y un nivel de tensión propio de una final.

Un cierre para el recuerdo

A falta de menos de un minuto, cinco puntos consecutivos de Juan Ignacio Figueredo pusieron a Quimsa arriba 78-76 y parecían encaminar la igualdad en la serie.

Sin embargo, Gimnasia respondió. Martíniano Dato empató el marcador y luego Travis Johnson convirtió uno de dos tiros libres para darle una mínima ventaja al conjunto visitante.

Con apenas segundos por jugar, apareció Anyelo Cisneros para capturar la atención de toda la noche. El interno anotó el doble del triunfo y dejó el marcador 80-79.

Quimsa tuvo la última posesión en manos de Robinson, pero el lanzamiento final no encontró destino de red y el festejo fue completamente patagónico.

Cisneros, la figura de una noche inolvidable

El héroe del partido fue Anyelo Cisneros, quien terminó con 15 puntos, nueve rebotes y tres asistencias, además de convertir la canasta decisiva.

También fueron determinantes los aportes de Martíniano Dato, máximo anotador de Gimnasia con 17 unidades, y Sebastián Carrasco, que colaboró con 15 puntos.

En Quimsa no alcanzó la enorme producción de Brandon Robinson, autor de 23 puntos en una actuación que mereció mejor suerte.

Con la serie 2-0 a su favor, Gimnasia dio un paso gigante hacia el campeonato y ahora buscará cerrar la historia en Comodoro Rivadavia, mientras que Quimsa quedó obligado a una remontada que ya no admite margen de error.

Gimnasia Quimsa Liga Nacional
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