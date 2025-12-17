Uno Santa Fe | McLaren

El McLaren campeón de Fórmula 1 llegó a la Argentina

Mastercard y Banco Nación trajeron una réplica del McLaren campeón y la posibilidad de probar simuladores de F1 en Argentina

17 de diciembre 2025 · 18:59hs
Daniel Ricciardo acordó rescindir con McLaren su contrato para la temporada 2023.

Daniel Ricciardo acordó rescindir con McLaren su contrato para la temporada 2023.

La pasión por la Fórmula 1 vive un nuevo auge en la Argentina y los fanáticos tendrán una oportunidad única para acercarse al mundo de McLaren de manera presencial.

Mastercard y Banco Nación lanzaron una experiencia especial que incluye la exhibición de una réplica oficial del monoplaza campeón de la temporada 2025 y simuladores de última generación que recrean la sensación de manejar un auto de la Máxima.

La presentación se realizó este miércoles 17 de diciembre en la Casa Central del Banco Nación, frente a Plaza de Mayo, donde se dio inicio al tour. Allí, los visitantes pudieron observar de cerca el showcar a escala real, sacarse fotos en espacios temáticos y subirse a simuladores que replican la velocidad y exigencia de la Fórmula 1, en una propuesta pensada para todo público.

El vehículo exhibido es una réplica oficial del McLaren con el que Lando Norris se consagró campeón del mundo en un cierre electrizante de la temporada, destronando a Max Verstappen por apenas dos puntos.

Si bien no se trata del chasis de carrera, respeta cada detalle estético del auto original: el característico naranja y negro mate, la fibra de carbono expuesta y los neumáticos Pirelli. Además, simboliza un hito para la escudería británica, que volvió a ganar un título de pilotos y el Campeonato de Constructores por primera vez desde 2008.

Donde estará el McLaren los próximos días

  • Shopping DOT (CABA): del 18 al 23 de diciembre.
  • Paseo Aldrey (Mar del Plata): del 26 de diciembre al 3 de enero.
McLaren Fórmula 1 Argentina

Lo último

Unión hizo oficial el llamado a la Asamblea para el próximo 29 de diciembre

Unión hizo oficial el llamado a la Asamblea para el próximo 29 de diciembre

Manchester City y Newcastle avanzan a semifinales de la EFL Cup

Manchester City y Newcastle avanzan a semifinales de la EFL Cup

Sin stock público: los viajeros santafesinos deberán comprar la vacuna contra la fiebre amarilla en farmacias

Sin stock público: los viajeros santafesinos deberán comprar la vacuna contra la fiebre amarilla en farmacias

Último Momento
Unión hizo oficial el llamado a la Asamblea para el próximo 29 de diciembre

Unión hizo oficial el llamado a la Asamblea para el próximo 29 de diciembre

Manchester City y Newcastle avanzan a semifinales de la EFL Cup

Manchester City y Newcastle avanzan a semifinales de la EFL Cup

Sin stock público: los viajeros santafesinos deberán comprar la vacuna contra la fiebre amarilla en farmacias

Sin stock público: los viajeros santafesinos deberán comprar la vacuna contra la fiebre amarilla en farmacias

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Olimpia no sumará a José Florentín por su situación judicial en Argentina

Olimpia no sumará a José Florentín por su situación judicial en Argentina

Ovación
Unión tiene casi 23 mil socios, destacó Andrés Valenti, secretario general del club

"Unión tiene casi 23 mil socios", destacó Andrés Valenti, secretario general del club

Relacionan al 10 de la reserva de Boca con Colón

Relacionan al 10 de la reserva de Boca con Colón

Marcelo Martín, presente en la despedida de año de la oposición a la conducción de Luis Spahn en Unión

Marcelo Martín, presente en la despedida de año de la oposición a la conducción de Luis Spahn en Unión

Colón abrirá un entrenamiento y habrá atención a la prensa de Ezequiel Medrán, Ignacio Lago y Leandro Allende

Colón abrirá un entrenamiento y habrá atención a la prensa de Ezequiel Medrán, Ignacio Lago y Leandro Allende

El lujoso predio donde Unión entrenará durante su estadía en Uruguay

El lujoso predio donde Unión entrenará durante su estadía en Uruguay

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable