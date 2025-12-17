El McLaren campeón de Fórmula 1 llegó a la Argentina

Mastercard y Banco Nación trajeron una réplica del McLaren campeón y la posibilidad de probar simuladores de F1 en Argentina

La pasión por la Fórmula 1 vive un nuevo auge en la Argentina y los fanáticos tendrán una oportunidad única para acercarse al mundo de McLaren de manera presencial.

Mastercard y Banco Nación lanzaron una experiencia especial que incluye la exhibición de una réplica oficial del monoplaza campeón de la temporada 2025 y simuladores de última generación que recrean la sensación de manejar un auto de la Máxima.

La presentación se realizó este miércoles 17 de diciembre en la Casa Central del Banco Nación, frente a Plaza de Mayo, donde se dio inicio al tour. Allí, los visitantes pudieron observar de cerca el showcar a escala real, sacarse fotos en espacios temáticos y subirse a simuladores que replican la velocidad y exigencia de la Fórmula 1, en una propuesta pensada para todo público.

El vehículo exhibido es una réplica oficial del McLaren con el que Lando Norris se consagró campeón del mundo en un cierre electrizante de la temporada, destronando a Max Verstappen por apenas dos puntos.

Si bien no se trata del chasis de carrera, respeta cada detalle estético del auto original: el característico naranja y negro mate, la fibra de carbono expuesta y los neumáticos Pirelli. Además, simboliza un hito para la escudería británica, que volvió a ganar un título de pilotos y el Campeonato de Constructores por primera vez desde 2008.

Donde estará el McLaren los próximos días