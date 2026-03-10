Uno Santa Fe | Policiales | DiDi

Emboscada a un motociclista del servicio DIDI en barrio Guadalupe Oeste: denunció que le dispararon y le robaron la moto

El trabajador fue citado para levantar un pasajero y al llegar fue rodeado por siete jóvenes. Un disparo le rozó la cabeza mientras llevaba puesto el casco

Juan Trento

Por Juan Trento

10 de marzo 2026 · 10:43hs
Un hombre de 34 años denunció haber sido víctima de una violenta emboscada y robo cuando realizaba un viaje en moto para la aplicación DIDI en la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió el viernes antes de la una de la madrugada en barrio Guadalupe Oeste, aunque la denuncia fue radicada este lunes en la Comisaría 8ª.

Según relató el damnificado, fue convocado mediante la aplicación para retirar a un pasajero en la esquina de Azcuénaga y Güemes, en la zona de bulevares. Al llegar al lugar fue sorprendido por al menos siete jóvenes que lo rodearon y lo asaltaron.

Disparo y robo

De acuerdo con el testimonio del denunciante, uno de los integrantes del grupo tenía un revólver en su mano derecha y efectuó un disparo que le rozó la cabeza. El hombre aclaró que en ese momento llevaba colocado el casco protector, lo que evitó que la lesión fuera de mayor gravedad.

Luego del disparo, los asaltantes lo redujeron y le robaron su motocicleta Honda CG Titan azul, patente A031SGP. Además, otros dos delincuentes le sustrajeron su teléfono celular y una mochila que llevaba consigo.

Investigación policial

Tras la denuncia, efectivos de Orden Público se dirigieron al lugar del hecho para entrevistar a vecinos de la zona y determinar si alguno había presenciado el asalto. También constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían aportar imágenes clave para identificar a los autores del ataque.

Intervención judicial

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó avanzar con distintas medidas investigativas para esclarecer la emboscada y el violento robo, entre ellas el análisis del número telefónico desde el cual se solicitó el viaje que derivó en el ataque al motociclista.

