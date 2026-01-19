Uno Santa Fe | El Mundo | accidente

Accidente trágico: un choque de trenes en España dejó al menos 39 personas fallecidas y 152 heridos

Según el nuevo informe que dieron las autoridades tras el accidente, 73 heridos permanecen hospitalizados, 24 de ellos en estado grave

19 de enero 2026 · 08:14hs
El accidente de trenes dejó al menos 39 personas fallecidas

Susana Vera (REUTERS)

El accidente de trenes dejó al menos 39 personas fallecidas

El grave accidente ferroviario ocurrido la tarde del domingo en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, en España, dejó 39 personas fallecidas hasta el momento, entre ellas el maquinista de uno de los trenes implicados, así como 152 heridos, de los cuales 73 permanecen hospitalizados, incluidos 24 en estado grave.

El accidente se produjo a las 19.45 del domingo, cuando el tren de alta velocidad LD AV Iryo 6189, con origen en Málaga y destino Madrid, descarriló en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, un tren Alvia LD AV 2384 Puerta de Atocha-Huelva, que también descarriló, según un informe de Xinhua.

Como consecuencia del impacto y del posterior descarrilamiento, varios vagones de ambos trenes se salieron de la vía y algunos de los coches de la parte trasera del convoy procedente de Málaga volcaron, cayendo por un talud adyacente a la plataforma ferroviaria, según confirmaron fuentes de los servicios de emergencia y testigos presenciales.

accidente trenes España alta velocidad personas fallecidas 1

Un periodista de la radiotelevisión pública española RTVE, que viajaba en el tren procedente de Málaga, relató en directo lo sucedido. "Hubo un momento en que se sintió una especie de terremoto y era que habíamos descarrilado", explicó.

"A los diez minutos de salir ha empezado a temblar muchísimo y ha descarrilado el coche seis para atrás", añadió, señalando que varios vagones quedaron gravemente dañados.

trenes España accidente

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó la situación de "muy triste" y destacó el fuerte impacto humano del siniestro.

"No estamos acostumbrados a un accidente de estas características. En estos trenes viajan familias enteras, personas mayores, niños. En definitiva, personas de toda índole y probablemente de todas las edades", afirmó durante una declaración a los medios en el lugar del accidente, donde se desplazó para conocer la situación.

accidente trenes España alta velocidad personas fallecidas

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, señaló que el siniestro es "tremendamente extraño", al haberse producido en un tramo recto de la vía, con un tren de nueva construcción, fabricado en 2022, que había superado su última revisión técnica el pasado 15 de enero, y en un punto donde la infraestructura había sido renovada recientemente.

El tren Iryo accidentado había pasado la última revisión hace cuatro días, según la compañía.

"Es verdaderamente extraño. Todos los expertos en materia ferroviaria que han estado aquí y los que hemos podido consultar están tremendamente sorprendidos del accidente porque, como les digo, es muy raro", afirmó el ministro.

Las autoridades indicaron que por el momento no existe una causa oficial confirmada y apelaron a la cautela, subrayando que el análisis técnico de un accidente de esta magnitud requiere tiempo y una investigación exhaustiva antes de determinar responsabilidades.

Las tareas tras el accidente de trenes

El accidente este pasado domingo entre dos trenes en el sur de España provocaron al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos, una cifra que las autoridades advierten que no es definitiva.

trenes España accidente1

“El problema es que están los vagones retorcidos. Entonces los hierros están retorcidos con las personas dentro. Hay unos amasijos de hierros, de sillones, de asientos está todo muy, muy deshecho”, dijo a la televisión pública TVE Francisco Carmona, jefe de bomberos de Córdoba. “Hemos tenido incluso que retirar a alguna persona fallecida para poder acceder a algún vivo. Están siendo labores complicadas, duras”, agregó.

accidente España personas fallecidas Trenes alta velocidad Adamuz
