Colón afrontaba este domingo un compromiso de riesgo recibiendo a Ciudad Bolívar por la 17ª fecha de la Primera Nacional. El Sabalero fue más, pero no tiene gol y apenas igualó 0-0, quedando ahora a cinco de la cima. El encuentro se disputó en el estadio Brigadier López, con arbitraje de Fabricio Llobet y transmisión de UNO 106.3.
El minuto a minuto del partido entre Colón y Ciudad Bolívar
Colón fue pura impotencia, empató 0-0 con Ciudad Bolívar en Santa Fe por la fecha 17 de la zona A de la Primera Nacional y quedó a cinco de la cima
Por Ovación
7 de junio 2026 · 16:46hs
Formaciones de Colón y Ciudad Bolívar
Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Ignacio Antonio y Federico Lértora; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Ciudad Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez y Federico Peralta; Nahuel Yeri, Facundo Mucignat, Arnaldo González, Khalil Caraballo; Guillermo Sánchez y Alex Díaz. DT: Diego Funes.
Estadio: Brigadier López.
Árbitro: Fabricio Llobet.