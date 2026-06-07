El minuto a minuto del partido entre Colón y Ciudad Bolívar

Colón fue pura impotencia, empató 0-0 con Ciudad Bolívar en Santa Fe por la fecha 17 de la zona A de la Primera Nacional y quedó a cinco de la cima

Colón afrontaba este domingo un compromiso de riesgo recibiendo a Ciudad Bolívar por la 17ª fecha de la Primera Nacional. El Sabalero fue más, pero no tiene gol y apenas igualó 0-0, quedando ahora a cinco de la cima. El encuentro se disputó en el estadio Brigadier López, con arbitraje de Fabricio Llobet y transmisión de UNO 106.3.