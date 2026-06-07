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El minuto a minuto del partido entre Colón y Ciudad Bolívar

Colón fue pura impotencia, empató 0-0 con Ciudad Bolívar en Santa Fe por la fecha 17 de la zona A de la Primera Nacional y quedó a cinco de la cima

Ovación

Por Ovación

7 de junio 2026 · 16:46hs
El minuto a minuto del partido entre Colón y Ciudad Bolívar

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Colón y Ciudad Bolívar

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El minuto a minuto del partido entre Colón y Ciudad Bolívar

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón afrontaba este domingo un compromiso de riesgo recibiendo a Ciudad Bolívar por la 17ª fecha de la Primera Nacional. El Sabalero fue más, pero no tiene gol y apenas igualó 0-0, quedando ahora a cinco de la cima. El encuentro se disputó en el estadio Brigadier López, con arbitraje de Fabricio Llobet y transmisión de UNO 106.3.

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Comenzó el partido: Colón ya recibe a Ciudad Bolívar

Se puso en marcha en el Brigadier López el cotejo entre Colón y Ciudad Bolívar por la fecha 17.

Colón festejo

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6 minutos: Bonansea tuvo el primero de Colón

Cabezazo del delantero que casi lo festejo, pero la definición no fue buena. Cerca del primero Colón.

Bonansea Colón vs Mitre.jpg

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14 minutos: Colón trata de jugar por abajo

Con un campo rápido, Colón prueba con la pelota al pie con Sarmiento e Ignacio Lago. Ciudad Bolívar proponia un juego largo.

Ignacio Lago

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22 minutos: Colón, anulado por el plan de Ciudad Bolívar

Colón se topa con un Ciudad Bolívar que no le da espacios y lo incomoda permanentemente, por lo que siguen 0-0.

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26 minutos: Lago reventó el palo en Colón

El palo le negó el gol a Lago a Colón, en la más claro del partido ante Ciudad Bolívar.

Colón Ciudad Bolívar Ignacio Lago

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32 minutos: Bonansea, cada vez más cerca del gol en Colón

El delantero sigue siendo un iman y le está faltan ajustar para marcar el gol en Colón contra Ciudad Bolívar.

Colón Ciudad Bolívar Alan Bonansea

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39 minutos: Colón es ampliamente superior, pero no es efectivo

Colón le crea situaciones a un Ciudad Bolívar que ahora aguanta, pero falla en la definición.

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Final del primer tiempo: Colón iguala con Ciudad Bolívar

Concluyó el acto inicial en Santa Fe, donde Colón empata 0-0 contra Ciudad Bolívar.

Colón Ciudad Bolívar Julián Marcioni

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Inició el complemento: Colón busca quebrar a Ciudad Bolívar

Se puso en marcha el complemento, donde Colón busca desnivelar el cotejo ante Ciudad Bolívar en el Brigadier López.

Ezequiel Medrán 1

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5 minutos ST: Medrán mandó a los suplentes a calentar en Colón

De arranque nomás salieron los relevos a moverse, ya que el DT de Colón podía meter alguna variante.

Ezequiel Medrán

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11 minutos ST: Godoy a la cancha en Colón

Entra el volante por un Sarmiento que no pudo sostener el rendimiento en Colón.

Matías Godoy.jpg

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14 minutos ST: Lago probó otra vez a distancia para Colón

Colón no podía entrar y el extremo se animó desde lejos para ver si podía destrabar el empate ante Ciudad Bolívar.

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21 minutos ST: Medrán vuelve a cambiar en Colón

A la cancha Agustín Toledo y Conrado Ibarra por Antonio y Allende, respectivamente en Colón.

Conrado Ibarra

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27 minutos ST: Colón se pone nervioso y falla

El escenario no estaba bien, Colón no lograba destrabar el cotejo y comenzaba a fallar pases fáciles.

Colón All Boys Federico Lértora

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31 minutos ST: Máximo Ingravidi debuta en Colón

Entra el delantero juvenil que llegó para esta temporada desde Defensa y Justicia.

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38 minutos: Colón, frustrado y sin ideas

Colón no encontró soluciones con las variantes y se ve impotente ante un ordenado Ciudad Bolívar.

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Final del partido: Colón empató con Ciudad Bolívar

Concluyó el partido en Santa Fe, con la igualdad 0-0 entre Colón y Ciudad Bolívar por la fecha 17 de la zona A de la Primera Nacional.

Colón salida Ciudad Bolívar

Formaciones de Colón y Ciudad Bolívar

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Ignacio Antonio y Federico Lértora; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Ciudad Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez y Federico Peralta; Nahuel Yeri, Facundo Mucignat, Arnaldo González, Khalil Caraballo; Guillermo Sánchez y Alex Díaz. DT: Diego Funes.

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Fabricio Llobet.

Colón Ciudad Bolívar Primera Nacional
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