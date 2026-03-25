Irán recibió una propuesta de EE. UU. para acabar la guerra: Teherán tiene sus exigencias

Irán recibió una propuesta de alto el fuego en plena escalada militar, según aseguraron este miércoles funcionarios de Pakistán involucrados en la mediación

Hay misiones diplomáticas para terminar la guerra de Irán, EE. UU. e Israel

La iniciativa diplomática llega mientras Estados Unidos despliega más tropas en la región y continúan los ataques cruzados entre Irán, Israel y varios países del Golfo . Teherán no confirmó la recepción del plan de 15 puntos y rechazó públicamente cualquier negociación directa con Washington , mientras mantiene sus ataques de represalia.

El plan, compuesto por 15 puntos y entregado a través de Islamabad , busca establecer un cese temporal de hostilidades y abrir la puerta a negociaciones más amplias entre Washington y Teherán . Pero la República Islámica tiene sus propias demandas.

Pero funcionarios egipcios y paquistaníes describieron la propuesta como un “acuerdo integral” destinado a sentar las bases de un alto el fuego inicial, posiblemente de 30 días, durante el cual ambas partes podrían negociar un arreglo más amplio. Sin embargo, las posiciones siguen muy alejadas y las perspectivas de diálogo continúan siendo inciertas.

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Qué se sabe del plan de 15 puntos de Estados Unidos para Irán

Según las fuentes paquistaníes y egipcias, con conocimiento del asunto, citadas por las agencias de noticias Reuters y AP, así como por la prensa estadounidense, el plan de Washington de 15 puntos incluye una serie de exigencias de seguridad y compromisos estratégicos destinados a reducir la capacidad militar y nuclear de Irán, a cambio del levantamiento de sanciones y garantías económicas.

Los principales elementos del plan, alto el fuego temporal y negociaciones

Un alto el fuego inicial de 30 días mientras se negocia un acuerdo definitivo.

Conversaciones presenciales, posiblemente en Pakistán, con mediación internacional.

Programa nuclear iraní

Desmantelamiento de las instalaciones nucleares en Natanz, Isfahán y Fordow.

Compromiso permanente de Irán de no desarrollar armas nucleares.

Entrega de las reservas de uranio enriquecido al Organismo Internacional de Energía Atómica.

Supervisión internacional de toda la infraestructura nuclear restante.

Fin del enriquecimiento de uranio dentro de Irán.

Misiles y capacidad militar

Límites al alcance y al número de misiles iraníes.

Restricciones al suministro de armamento a grupos aliados en la región.

Seguridad regional

Fin del apoyo iraní a milicias y grupos armados regionales.

Cese de ataques contra infraestructura energética en Oriente Medio.

Reapertura del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo internacional.

Incentivos económicos y políticos

Levantamiento de sanciones estadounidenses e internacionales.

Eliminación del mecanismo de la ONU que permite reimponer sanciones.

Apoyo estadounidense al desarrollo de energía nuclear civil en Irán, incluida la central de Bushehr.

Aunque algunos de estos puntos ya habían sido planteados anteriormente por Washington, otros son considerados por Teherán como líneas rojas históricas, especialmente las limitaciones al programa de misiles y al respaldo a aliados regionales.

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Cuáles son las demandas de Irán para terminar la guerra

Teherán, por su parte, mantiene una postura pública de rechazo a cualquier negociación directa con Estados Unidos, aunque ha planteado sus propias condiciones para un eventual fin del conflicto.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que la única vía para terminar la guerra pasa por el reconocimiento de los derechos iraníes y garantías contra nuevas agresiones.

Las principales exigencias iraníes

Garantías de seguridad

Reconocimiento de los derechos estratégicos y de defensa de Irán.

Garantías internacionales firmes contra futuras acciones militares de Estados Unidos e Israel.

Compromisos verificables que impidan nuevos ataques.

Compensaciones económicas

Pago de reparaciones por los daños causados durante la guerra.

Levantamiento completo de las sanciones económicas contra Irán.

Sobre presencia militar estadounidense

Cierre de las bases militares estadounidenses en la región, según funcionarios citados por medios iraníes.

Estrecho de Ormuz

Establecimiento de un nuevo mecanismo legal que formalice el control iraní sobre el tránsito marítimo en el estrecho.

Además, Irán insiste en que no negociará su programa de misiles ni su apoyo a aliados regionales, que considera fundamentales para su seguridad nacional.

Escepticismo y divisiones internas, obstáculos para un acuerdo

Las posibilidades de negociación se ven complicadas por la profunda desconfianza iraní hacia Washington. Funcionarios de Teherán recuerdan que Estados Unidos lanzó ataques durante negociaciones previas, incluido el inicio del actual conflicto el 28 de febrero.

A ello se suman divisiones dentro del propio liderazgo iraní. Mientras el Gobierno civil mostró cierta apertura a negociar bajo condiciones específicas, sectores militares, especialmente la Guardia Revolucionaria, consideran la guerra como un conflicto existencial y rechazan cualquier diálogo.

El plan estadounidense también generó inquietud en Israel, que defiende continuar la presión militar contra Irán. Funcionarios del Estado de mayoría judía se mostraron sorprendidos por la presentación del plan de alto el fuego.

La guerra dejó hasta ahora más de 1.500 muertos en Irán, según cifras oficiales, y sacudió los mercados energéticos mundiales, con el petróleo superando los 100 dólares por barril tras el cierre parcial del estrecho de Ormuz, aunque sus precios descendieron y fluctúan.