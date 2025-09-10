Uno Santa Fe | El Mundo | Trump

Asesinaron de un balazo durante un discurso a un activista aliado de Trump

Charlie Kirk murió en el hospital donde se encontraba en estado crítico tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle

10 de septiembre 2025 · 19:10hs
Charlie Kirk murió tras recibir un disparo en el cuello este miércoles.

Charlie Kirk murió tras recibir un disparo en el cuello este miércoles.

El influyente comentarista y activista conservador Charlie Kirk, cofundador y director general de Turning Point USA, murió en un hospital tras recibir un disparo en el cuello este miércoles durante un evento universitario en Orem, Utah.

El ataque ocurrió frente a unos dos mil asistentes y un hombre fue detenido como sospechoso. El incidente se da en un contexto de creciente violencia política en Estados Unidos.

El ataque en el campus y la reacción

Videos difundidos en redes sociales desde el campus muestran a Kirk hablando bajo una carpa blanca cuando se escucha un único disparo. Inmediatamente, se ve a Kirk levantando su mano derecha mientras sangre brota de su cuello, seguido de jadeos y gritos de los espectadores que comienzan a correr

Kirk estaba participando en un debate organizado por su organización política sin fines de lucro, un evento que había generado controversia en el campus. Una petición online para prohibir su aparición había reunido casi 1.000 firmas, aunque la universidad defendió los derechos de la Primera Enmienda y su "compromiso con la libertad de expresión".

El presidente Donald Trump y numerosos funcionarios republicanos y demócratas lamentaron su deceso.

Charlie Kirk: ascenso en el conservadurismo y vínculo con Trump

Charlie Kirk fundó Turning Point USA en 2012, a los 18 años, con el objetivo de promover ideas conservadoras de impuestos bajos y gobierno limitado en los campus universitarios. Su entusiasmo por confrontar a los liberales le ganó el apoyo de influyentes financiadores conservadores.

A pesar de las dudas iniciales, Turning Point respaldó fervientemente a Donald Trump después de su nominación republicana en 2016. Kirk fue asistente personal de Donald Trump Jr., el hijo mayor del expresidente, durante la campaña electoral. Rápidamente, se convirtió en una figura habitual en la televisión por cable, destacándose en las "guerras culturales" y elogiando constantemente a Trump, quien, junto a su hijo, reciprocó el apoyo participando frecuentemente en las conferencias de Turning Point.

Este asesinato se suma a una serie de incidentes de violencia política en Estados Unidos, incluyendo el asesinato de una legisladora estatal de Minnesota, ataques con bombas incendiarias en Colorado y un incendio provocado en la casa del gobernador de Pensilvania, además del tiroteo a Trump durante un mitin el año pasado.

Trump murió disparo

Lo último

Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

Pullaro sobre la nueva Constitución: Lo más valorable de este proceso fue el diálogo, el debate y los consensos

Pullaro sobre la nueva Constitución: "Lo más valorable de este proceso fue el diálogo, el debate y los consensos"

Milei vetó de forma total la ley de Financiamiento Universitario y los gremios anunciaron medidas

Milei vetó de forma total la ley de Financiamiento Universitario y los gremios anunciaron medidas

Último Momento
Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

Pullaro sobre la nueva Constitución: Lo más valorable de este proceso fue el diálogo, el debate y los consensos

Pullaro sobre la nueva Constitución: "Lo más valorable de este proceso fue el diálogo, el debate y los consensos"

Milei vetó de forma total la ley de Financiamiento Universitario y los gremios anunciaron medidas

Milei vetó de forma total la ley de Financiamiento Universitario y los gremios anunciaron medidas

Estacionamiento en Santa Fe: proponen que en 250 cuadras del macrocentro se pueda estacionar en ambas manos

Estacionamiento en Santa Fe: proponen que en 250 cuadras del macrocentro se pueda estacionar en ambas manos

Denuncia por presunto abuso en una escuela: garantizaron la trayectoria escolar de los alumnos involucrados

Denuncia por presunto abuso en una escuela: garantizaron la "trayectoria escolar" de los alumnos involucrados

Ovación
Williner: Nunca fue intención de Colón jugar el clásico de Copa Santa Fe sin público

Williner: "Nunca fue intención de Colón jugar el clásico de Copa Santa Fe sin público"

Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

Unión se quedó sin el negocio por la caída del pase de Kevin Zenón al CSKA Moscú

Unión se quedó sin el negocio por la caída del pase de Kevin Zenón al CSKA Moscú

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

Sangre de Campeones realiza una reunión informativa sobre Colón

Sangre de Campeones realiza una reunión informativa sobre Colón

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional