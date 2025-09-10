Asesinaron de un balazo durante un discurso a un activista aliado de Trump

Charlie Kirk murió en el hospital donde se encontraba en estado crítico tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle

El influyente comentarista y activista conservador Charlie Kirk , cofundador y director general de Turning Point USA, murió en un hospital tras recibir un disparo en el cuello este miércoles durante un evento universitario en Orem, Utah.

El ataque ocurrió frente a unos dos mil asistentes y un hombre fue detenido como sospechoso. El incidente se da en un contexto de creciente violencia política en Estados Unidos.

El ataque en el campus y la reacción

Videos difundidos en redes sociales desde el campus muestran a Kirk hablando bajo una carpa blanca cuando se escucha un único disparo. Inmediatamente, se ve a Kirk levantando su mano derecha mientras sangre brota de su cuello, seguido de jadeos y gritos de los espectadores que comienzan a correr

Kirk estaba participando en un debate organizado por su organización política sin fines de lucro, un evento que había generado controversia en el campus. Una petición online para prohibir su aparición había reunido casi 1.000 firmas, aunque la universidad defendió los derechos de la Primera Enmienda y su "compromiso con la libertad de expresión".

El presidente Donald Trump y numerosos funcionarios republicanos y demócratas lamentaron su deceso.

Charlie Kirk: ascenso en el conservadurismo y vínculo con Trump

Charlie Kirk fundó Turning Point USA en 2012, a los 18 años, con el objetivo de promover ideas conservadoras de impuestos bajos y gobierno limitado en los campus universitarios. Su entusiasmo por confrontar a los liberales le ganó el apoyo de influyentes financiadores conservadores.

A pesar de las dudas iniciales, Turning Point respaldó fervientemente a Donald Trump después de su nominación republicana en 2016. Kirk fue asistente personal de Donald Trump Jr., el hijo mayor del expresidente, durante la campaña electoral. Rápidamente, se convirtió en una figura habitual en la televisión por cable, destacándose en las "guerras culturales" y elogiando constantemente a Trump, quien, junto a su hijo, reciprocó el apoyo participando frecuentemente en las conferencias de Turning Point.

Este asesinato se suma a una serie de incidentes de violencia política en Estados Unidos, incluyendo el asesinato de una legisladora estatal de Minnesota, ataques con bombas incendiarias en Colorado y un incendio provocado en la casa del gobernador de Pensilvania, además del tiroteo a Trump durante un mitin el año pasado.