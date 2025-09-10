Denuncia por presunto abuso en una escuela: garantizaron la "trayectoria escolar" de los alumnos involucrados

Desde el Ministerio de Educación provincial confirmaron que se aplicaron todos los protocolos correspondientes en el caso, asegurando la continuidad pedagógica de todos los alumnos involucrados. El hecho continúa su curso en la órbita judicial

A finales de agosto, una denuncia sobre un presunto abuso sexual a un niño de 7 años en la escuela N° 140 “Prof. Marcelino Martínez” de Santo Tomé , comenzó a investigarse por las autoridades. La denuncia fue presentada por la madre de la víctima y puso en marcha un operativo judicial y administrativo para esclarecer lo sucedido.

Según indicaron a UNO Santa Fe fuente del Ministerio de Educación , transcurridas ya dos semanas de la exposición del caso, la "trayectoria escolar" de los alumnos involucrados está garantizada.

Además, indicaron que se aplicaron todos los protocolos correspondientes en el caso de la denuncia de abuso en la institución educativa de Santo Tomé, asegurando la continuidad pedagógica de todos los alumnos involucrados. El niño, cuya madre ratificó la denuncia, "ya está retomando de forma gradual sus clases, mientras que los otros dos menores señalados en el caso continúan los estudios desde sus hogares".

El hecho, que aún se investiga en el ámbito judicial, se dio a conocer luego de que la madre de un alumno denunciara que su hijo, de primer grado, había sido víctima de un presunto abuso dentro de las instalaciones del colegio por parte de otros dos alumnos, de séptimo grado.

Protocolos de actuación

Desde el primer momento, el caso activó la intervención de las autoridades educativas, quienes pusieron en marcha los protocolos de actuación para estos incidentes. Según informaron, el niño víctima del presunto abuso, asistió la semana pasada a la escuela por períodos cortos de una hora a una hora y media. Esta semana, según informaron desde Educación, "se acordó con su madre que ella también pueda acompañarlo en el establecimiento, sin ingresar al aula, para que el niño se sienta más seguro".

Además, indicaron que se aceptó el pedido de la familia de que el menor sea cambiado de sección: pasará de 1° A a 1° B, manteniendo el mismo turno y horario.

"Continuidad de la trayectoria escolar"

En cuanto a los otros dos niños involucrados en el caso, se confirmó que, por decisión de sus familias y en acuerdo con las autoridades escolares, "seguirán cursando por un tiempo más sus clases a distancia, recibiendo las tareas en sus hogares para no perder la continuidad de su trayectoria escolar".

Además de las acciones con los menores, el Ministerio de Educación realizó reuniones y charlas con las familias y el personal docente de la institución, con el fin de abordar el caso de forma integral con toda la comunidad educativa. Se destacó que, desde el punto de vista administrativo, pedagógico y afectivo, "se cumplieron todas las pautas establecidas para este tipo de situaciones".

El caso continúa su curso en la órbita judicial, y se espera que las investigaciones de la justicia determinen los pasos a seguir.