Sangre de Campeones realiza una reunión informativa sobre Colón

La agrupación Sangre de Campeones invita a una charla informativa sobre temas importantes en Colón este jueves. Los detalles

El mapa político de Colón empieza a tomar forma a medida que se acercan las elecciones del 30 de noviembre y las agrupaciones salen a escena. En ese contexto, Sangre de Campeones realizará una reunión informativa este jueves, desde las 20, en el club Unión y Progreso , ubicado en Villa María Selva.

La cita servirá como plataforma para analizar la realidad actual del club y, posiblemente, para dar a conocer los primeros trazos del proyecto que el grupo impulsará en los comicios. Entre los oradores se destaca la figura de Ricardo Luciani, quien volverá a postularse como candidato a presidente.

• LEER MÁS: Una buena y una duda para Medrán en Colón pensando en visitar a Talleres (RE)

La convocatoria tiene como objetivo principal generar un espacio de diálogo abierto, donde los hinchas puedan conocer la mirada del espacio y expresar sus inquietudes. En momentos donde Colón atraviesa una profunda crisis institucional y deportiva, el vínculo con la gente toma un valor central.

• LEER MÁS: Iván Ojeda, la joya de la Reserva que pisa fuerte en Colón

Sin confirmaciones oficiales sobre listas, pero con varios sectores ya en movimiento, el acto de Sangre de Campeones marcará uno de los primeros pasos concretos en la carrera electoral. Además, la cercanía del cierre de listas —previsto para mediados de noviembre— obliga a las agrupaciones a mostrar sus cartas.

• LEER MÁS: Qué necesita Colón para abrochar su permanencia ante Talleres (RE)

Luciani, que ya compitió en procesos anteriores, buscará posicionarse como una alternativa con experiencia y renovación, en un escenario que promete ser amplio, con al menos cinco espacios en carrera.

Charla informativa de Sangre de Campeones sobre Colón