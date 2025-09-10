Unión se quedó sin el negocio por la caída del pase de Kevin Zenón al CSKA Moscú

El CSKA Moscú desechó la chance de sumar a Kevin Zenón, tras las negociciones que se diltaron con Boca. ¿Qué perdió Unión?

El mercado internacional cerró una puerta que Unión seguía de cerca. CSKA Moscú, que había mostrado interés en quedarse con Kevin Zenón, decidió dar un giro en su política de refuerzos y contrató al brasileño Henrique Carmo, joya de apenas 18 años surgida en San Pablo. La decisión del club ruso dejó sin efecto las negociaciones con Boca y, en consecuencia, privó al Tatengue de una posible ganancia por los derechos de formación y el porcentaje de la ficha que todavía conserva.

Durante las últimas semanas, el nombre de Zenón sonó fuerte en Rusia. Incluso, desde la Ribera reconocían que la propuesta del CSKA había mejorado respecto a la inicial y que no se descartaba una transferencia.

Sin embargo, la operación se desinfló tras la aparición del joven brasileño, lo que clausuró la posibilidad de un traspaso que había cobrado fuerza.

Para Unión, la noticia representa un golpe en lo económico, ya que veía con expectativa la chance de ingresar divisas frescas ante una eventual venta millonaria.

El club santafesino, que había transferido a Zenón a comienzos de 2024, se ilusionaba con un rédito extra, considerando que Boca pretendía no menos de diez millones de dólares para desprenderse del volante. Vale recordar que el Tate tiene el 20% de su ficha.

El momento de Zenón en Boca

En la actualidad, el mediocampista atraviesa un presente complejo en el Xeneize. Tras un inicio auspicioso, su nivel decayó después de los Juegos Olímpicos y hoy se encuentra relegado por Miguel Ángel Russo, fuera de las últimas convocatorias.

Su última aparición fue en la derrota contra Huracán en Parque Patricios, y desde entonces no volvió a sumar minutos, más allá que fue citado para la victoria ante Aldosivi, aunque no sumó acción.

Kevin Zenón, de 24 años, lleva disputados 72 encuentros con la camiseta de Boca, en los que anotó 10 goles. Más allá de que el futuro inmediato parece seguir atado al club de la Ribera, la chance de una transferencia internacional sigue latente. Por ahora, Unión deberá esperar otra oportunidad para que el pase del correntino le devuelva beneficios a sus arcas.