Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

La AFA oficializó el cronograma de la 32ª fecha de la Primera Nacional, donde Colón se medirá ante Morón en el Brigadier López por el grupo B. ¿Televisado?

Era un secreto a voces, pero faltaba la confirmación oficial. Finalmente, la AFA publicó este miércoles el cronograma de la fecha 32 de la Primera Nacional y quedó establecido que Colón recibirá a Deportivo Morón el domingo 21 de septiembre, a las 17, en el estadio Brigadier López.

Además del día y horario, un detalle que generó expectativa en los hinchas tiene que ver con la transmisión televisiva: el partido irá por la señal principal de TyC Sports, dejando de lado la habitual cobertura por la plataforma alternativa o el canal secundario, que suele ofrecer un servicio más limitado.

Este cambio responde al peso que empieza a tomar el cierre del campeonato, donde cada punto puede ser determinante tanto para la permanencia como para los accesos a otras instancias.

Para ese entonces, Colón espera haber asegurado su permanencia, objetivo que podría concretar este fin de semana cuando visite a Talleres de Remedios de Escalada por la fecha 31. Si logra el punto que necesita, el cruce ante Morón pasará a tener otro valor: el de comenzar a planificar con algo más de calma lo que vendrá después de un año extremadamente convulsionado.

Colón, con todo claro en la fecha 32