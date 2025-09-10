Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

Era un secreto a voces, pero faltaba la confirmación oficial. Finalmente, la AFA publicó este miércoles el cronograma de la fecha 32 de la Primera Nacional y quedó establecido que Colón recibirá a Deportivo Morón el domingo 21 de septiembre, a las 17, en el estadio Brigadier López.
Por Ovación
Además del día y horario, un detalle que generó expectativa en los hinchas tiene que ver con la transmisión televisiva: el partido irá por la señal principal de TyC Sports, dejando de lado la habitual cobertura por la plataforma alternativa o el canal secundario, que suele ofrecer un servicio más limitado.
Este cambio responde al peso que empieza a tomar el cierre del campeonato, donde cada punto puede ser determinante tanto para la permanencia como para los accesos a otras instancias.
Para ese entonces, Colón espera haber asegurado su permanencia, objetivo que podría concretar este fin de semana cuando visite a Talleres de Remedios de Escalada por la fecha 31. Si logra el punto que necesita, el cruce ante Morón pasará a tener otro valor: el de comenzar a planificar con algo más de calma lo que vendrá después de un año extremadamente convulsionado.