Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Williner: "Nunca fue intención de Colón jugar el clásico de Copa Santa Fe sin público"

El vice de Colón aclaró la postura ante la decisión de la Seguridad y la Municipalidad de que el clásico de las semis de la Copa Santa Fe sea sin gente

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2025 · 18:50hs
Williner: Nunca fue intención de Colón jugar el clásico de Copa Santa Fe sin público

En medio de la polémica por la realización del clásico santafesino de Copa Santa Fe a puertas cerradas en el Brigadier López, el vicepresidente de Colón, Germán Williner, dio su versión sobre cómo se llegó a esta determinación. Aclaró que la postura del club siempre fue jugar con público.

• LEER MÁS: Una pesadilla sin fin: a Colón ya le hicieron nueve goles de cabeza en esta temporada

La decisión final fue impuesta por las autoridades provinciales y municipales. “Para nosotros la Copa Santa Fe es una competencia institucional muy importante y nunca fue la intención de Colón jugar a puertas cerradas, todo lo contrario, queríamos hacerlo con la presencia de nuestro público local”, aseguró en charla con Sol 91.5.

Colón, sin vueltas sobre jugar sin gente el clásico de Copa Santa Fe

El directivo explicó que Colón basó su postura en antecedentes recientes. “En la Copa Santa Fe 2023 y hace un mes y medio en la reserva de AFA, Colón no pudo llevar público visitante. En este último caso, fue una decisión de Unión. Entonces entendimos que también contábamos con esa prerrogativa como locales y lo comunicamos a la Federación y a Unión”.

campo de juego brigadier lópez.jpg
La postura de Colón por la determinación de jugar el clásico de Copa Santa Fe a puertas cerradas.

La postura de Colón por la determinación de jugar el clásico de Copa Santa Fe a puertas cerradas.

Sin embargo, la posibilidad de jugar únicamente con hinchas sabaleros fue desestimada por las autoridades. “La Municipalidad y el gobierno provincial nos transmitieron que el partido debía jugarse sin público, a puertas cerradas, y nosotros respetamos la decisión”, indicó Williner.

Por último, el vicepresidente hizo hincapié en la importancia de recuperar la presencia de las dos parcialidades en este tipo de eventos. “Todos queremos el público visitante y que la Copa Santa Fe sea una fiesta deportiva. Pero como locales, entendíamos que teníamos el derecho de jugar con nuestra gente”, cerró.

Colón Copa Santa Fe Germán Williner
Noticias relacionadas
una pesadilla sin fin: a colon ya le hicieron nueve goles de cabeza en esta temporada

Una pesadilla sin fin: a Colón ya le hicieron nueve goles de cabeza en esta temporada

una buena y una duda para medran en colon pensando en visitar a talleres (re)

Una buena y una duda para Medrán en Colón pensando en visitar a Talleres (RE)

la reserva de colon empato con barracas central y sigue a tiro de la zona de playoffs

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

colon, con arbitro confirmado para buscar sellar la permanencia ante talleres (re)

Colón, con árbitro confirmado para buscar sellar la permanencia ante Talleres (RE)

Lo último

Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

Pullaro sobre la nueva Constitución: Lo más valorable de este proceso fue el diálogo, el debate y los consensos

Pullaro sobre la nueva Constitución: "Lo más valorable de este proceso fue el diálogo, el debate y los consensos"

Milei vetó de forma total la ley de Financiamiento Universitario y los gremios anunciaron medidas

Milei vetó de forma total la ley de Financiamiento Universitario y los gremios anunciaron medidas

Último Momento
Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

Pullaro sobre la nueva Constitución: Lo más valorable de este proceso fue el diálogo, el debate y los consensos

Pullaro sobre la nueva Constitución: "Lo más valorable de este proceso fue el diálogo, el debate y los consensos"

Milei vetó de forma total la ley de Financiamiento Universitario y los gremios anunciaron medidas

Milei vetó de forma total la ley de Financiamiento Universitario y los gremios anunciaron medidas

Estacionamiento en Santa Fe: proponen que en 250 cuadras del macrocentro se pueda estacionar en ambas manos

Estacionamiento en Santa Fe: proponen que en 250 cuadras del macrocentro se pueda estacionar en ambas manos

Denuncia por presunto abuso en una escuela: garantizaron la trayectoria escolar de los alumnos involucrados

Denuncia por presunto abuso en una escuela: garantizaron la "trayectoria escolar" de los alumnos involucrados

Ovación
Williner: Nunca fue intención de Colón jugar el clásico de Copa Santa Fe sin público

Williner: "Nunca fue intención de Colón jugar el clásico de Copa Santa Fe sin público"

Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

Unión se quedó sin el negocio por la caída del pase de Kevin Zenón al CSKA Moscú

Unión se quedó sin el negocio por la caída del pase de Kevin Zenón al CSKA Moscú

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

Sangre de Campeones realiza una reunión informativa sobre Colón

Sangre de Campeones realiza una reunión informativa sobre Colón

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional