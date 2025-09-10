Williner: "Nunca fue intención de Colón jugar el clásico de Copa Santa Fe sin público"

El vice de Colón aclaró la postura ante la decisión de la Seguridad y la Municipalidad de que el clásico de las semis de la Copa Santa Fe sea sin gente

En medio de la polémica por la realización del clásico santafesino de Copa Santa Fe a puertas cerradas en el Brigadier López, el vicepresidente de Colón , Germán Williner , dio su versión sobre cómo se llegó a esta determinación. Aclaró que la postura del club siempre fue jugar con público.

La decisión final fue impuesta por las autoridades provinciales y municipales. “Para nosotros la Copa Santa Fe es una competencia institucional muy importante y nunca fue la intención de Colón jugar a puertas cerradas, todo lo contrario, queríamos hacerlo con la presencia de nuestro público local”, aseguró en charla con Sol 91.5.

Colón, sin vueltas sobre jugar sin gente el clásico de Copa Santa Fe

El directivo explicó que Colón basó su postura en antecedentes recientes. “En la Copa Santa Fe 2023 y hace un mes y medio en la reserva de AFA, Colón no pudo llevar público visitante. En este último caso, fue una decisión de Unión. Entonces entendimos que también contábamos con esa prerrogativa como locales y lo comunicamos a la Federación y a Unión”.

campo de juego brigadier lópez.jpg La postura de Colón por la determinación de jugar el clásico de Copa Santa Fe a puertas cerradas.

Sin embargo, la posibilidad de jugar únicamente con hinchas sabaleros fue desestimada por las autoridades. “La Municipalidad y el gobierno provincial nos transmitieron que el partido debía jugarse sin público, a puertas cerradas, y nosotros respetamos la decisión”, indicó Williner.

Por último, el vicepresidente hizo hincapié en la importancia de recuperar la presencia de las dos parcialidades en este tipo de eventos. “Todos queremos el público visitante y que la Copa Santa Fe sea una fiesta deportiva. Pero como locales, entendíamos que teníamos el derecho de jugar con nuestra gente”, cerró.