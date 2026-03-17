Donald Trump dijo que tendrá "el honor de tomar Cuba" y podrá "hacer lo que quiera" con la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que tendrá "el honor" de "tomar" Cuba y podrá hacer "lo que quiera" con ella

Donald Trump cree que el destino de Cuba está en sus manos.

Contestando a preguntas de los reporteros en la Casa Blanca, el presidente de EE. UU., Donald Trump dijo: "Toda mi vida he estado oyendo hablar de Cuba y Estados Unidos . ¿Cuándo iba Estados Unidos a hacerlo? Creo que tendré... el honor de tomar Cuba" .

"Ya sea liberarla, tomarla –creo que podré hacer lo que quiera con ella, a decir verdad. Son una nación muy debilitada en este momento", afirmó Trump en sus declaraciones más explícitas sobre el futuro de la isla desde que desencadenó el último pulso entre La Habana y Washington.

Las palabras del presidente estadounidense llegaron el mismo día en que la isla sufría un apagón total, según confirmaron sus autoridades, y solo unos días después de que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, admitió en un inusual mensaje público que su gobierno negocia con EE. UU. para "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales".

Donald Trump asfixia a Cuba energéticamente

El gobierno de Trump ha venido asfixiando energéticamente a la isla en los últimos meses, en lo que parece ser un intento de forzar un cambio de rumbo en un Estado que se define como comunista y con el que ha mantenido relaciones problemáticas desde su fundación.

El presidente de EE. UU. firmó en enero una orden que amenaza con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla.

Venezuela, que era uno de sus principales proveedores de crudo, dejó de enviárselo después de que tropas estadounidenses capturaron en Caracas al dictador venezolano Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, lo sucedió en el cargo.

Díaz-Canel aseguró en su alocución del viernes pasado que Cuba lleva tres meses sin recibir petróleo a causa del "bloqueo", aunque los cubanos ya estaban habituados a los apagones y los críticos señalan que la red eléctrica ha tenido durante años un mantenimiento deficiente.