La íntima charla entre Lionel Messi y Donald Trump en la Casa Blanca

La Casa Blanca publicó un video del encuentro entre Lionel Messi y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

La Casa Blanca compartió en sus redes sociales un video que revela algunos momentos del encuentro entre Lionel Messi y el presidente estadounidense Donald Trump .

En las imágenes se puede observar al capitán argentino conversando de manera distendida durante la reunión, en un clima relajado y cordial. El material difundido también muestra distintos momentos del encuentro, incluyendo una charla privada entre Messi y el mandatario.

Durante la reunión, el futbolista argentino también dialogó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un intercambio que compartió junto a otros referentes del plantel como Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios destacaron el particular cruce entre el campeón del mundo con Argentina y el presidente norteamericano, un encuentro que generó curiosidad y repercusión a nivel internacional.

El video de Lionel Messi con Donald Trump en el despacho principal de la Casa Blanca