Uno Santa Fe | Ovación | Lionel Messi

La íntima charla entre Lionel Messi y Donald Trump en la Casa Blanca

La Casa Blanca publicó un video del encuentro entre Lionel Messi y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

6 de marzo 2026 · 15:43hs
La íntima charla entre Lionel Messi y Donald Trump en la Casa Blanca

La Casa Blanca compartió en sus redes sociales un video que revela algunos momentos del encuentro entre Lionel Messi y el presidente estadounidense Donald Trump.

En las imágenes se puede observar al capitán argentino conversando de manera distendida durante la reunión, en un clima relajado y cordial. El material difundido también muestra distintos momentos del encuentro, incluyendo una charla privada entre Messi y el mandatario.

Durante la reunión, el futbolista argentino también dialogó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un intercambio que compartió junto a otros referentes del plantel como Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios destacaron el particular cruce entre el campeón del mundo con Argentina y el presidente norteamericano, un encuentro que generó curiosidad y repercusión a nivel internacional.

El video de Lionel Messi con Donald Trump en el despacho principal de la Casa Blanca

Embed

Lionel Messi Donald Trump Casa Blanca
Noticias relacionadas
La ciudad de Santa Fe se prepara para la Media Maratón 21K que se correrá el 15 de marzo de 2026 con atletas de elite nacionales.

Cuenta regresiva para la media maratón 21K Santa Fe

lucas torreira reafirmo su sueno: quiero jugar en boca

Lucas Torreira reafirmó su sueño: "Quiero jugar en Boca"

se viene un cargado fin de semana en las formativas de la asb

Se viene un cargado fin de semana en las formativas de la ASB

espana pidio reubicar la finalissima ante argentina por el riesgo en medio oriente

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Lo último

Rosario: balearon en el cuello a un policía que frustró un robo y ahora pelea entre la vida y la muerte

Rosario: balearon en el cuello a un policía que frustró un robo y ahora pelea entre la vida y la muerte

Barros Schelotto, por la clasificación a las copas: Si te toca perder, te la tenés que bancar

Barros Schelotto, por la clasificación a las copas: "Si te toca perder, te la tenés que bancar"

Los Pumas 7s se presentan en el Seven de Vancouver

Los Pumas 7's se presentan en el Seven de Vancouver

Último Momento
Rosario: balearon en el cuello a un policía que frustró un robo y ahora pelea entre la vida y la muerte

Rosario: balearon en el cuello a un policía que frustró un robo y ahora pelea entre la vida y la muerte

Barros Schelotto, por la clasificación a las copas: Si te toca perder, te la tenés que bancar

Barros Schelotto, por la clasificación a las copas: "Si te toca perder, te la tenés que bancar"

Los Pumas 7s se presentan en el Seven de Vancouver

Los Pumas 7's se presentan en el Seven de Vancouver

Telefe lleva cuatro días consecutivos promediando más que toda la TV Abierta

Telefe lleva cuatro días consecutivos promediando más que toda la TV Abierta

Cuenta regresiva para la media maratón 21K Santa Fe

Cuenta regresiva para la media maratón 21K Santa Fe

Ovación
Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

La reserva de Colón concentrará en cada cotejo de visitante en el Apertura Proyección

La reserva de Colón concentrará en cada cotejo de visitante en el Apertura Proyección

Unión tiene un déficit mensual de 300.000 dólares

"Unión tiene un déficit mensual de 300.000 dólares"

El partido entre Unión e Independiente será dirigido por Andrés Merlos

El partido entre Unión e Independiente será dirigido por Andrés Merlos

Cuenta regresiva para la media maratón 21K Santa Fe

Cuenta regresiva para la media maratón 21K Santa Fe

Policiales
Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Escenario
Ricky Martin agotó su show en Rosario a pocas horas de haber iniciado la venta

Ricky Martin agotó su show en Rosario a pocas horas de haber iniciado la venta

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional