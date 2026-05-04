El Gobierno de EE. UU. iniciará el operativo para liberar embarcaciones bloqueadas mientras que Irán advirtió que atacará cualquier fuerza extranjera en la zona

Donald Trump lanzó el "Proyecto Libertad" para escoltar buques en el Estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump confirmó la puesta en marcha del "Proyecto Libertad" , una iniciativa humanitaria para escoltar barcos de naciones neutrales atrapados en el Estrecho de Ormuz . La medida busca garantizar el suministro de alimentos y condiciones higiénicas para las tripulaciones, pese a las crecientes advertencias militares de Irán.

Desde hoy la Armada estadounidense permitirá que buques de naciones “neutrales” puedan seguir viaje y dejen de estar bloqueados allí. Donald Trump confirmó el "Proyecto Libertad" con el que se permitirá que las embarcaciones que están con su salida bloqueada de Ormuz puedan seguir viaje escoltadas por la armada estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que su Gobierno pondrá una iniciativa denominada “Proyecto Libertad”, para escoltar la salida de embarcaciones que permanecen bloqueadas en el Estrecho de Ormuz.

En una publicación en redes sociales Trump destacó que países “neutrales e inocentes” se vieron afectados por la guerra en Medio Oriente. “Dijimos a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías fluviales restringidas, para que puedan libre y hábilmente continuar con sus negocios”, aseguró.

“Se trata de un gesto humanitario”, afirmó. “Muchos de estos barcos se están quedando sin alimentos y sin todo lo necesario para que tripulaciones numerosas puedan permanecer a bordo de forma saludable y en condiciones higiénicas”, subrayó.

“Si, de alguna manera, se interfiere en este proceso humanitario, esa interferencia, lamentablemente, tendrá que ser abordada con firmeza”, advirtió.

Según indicó el mandatario varios países pidieron asistencia a Washington para garantizar el tránsito seguro de sus buques, que se encuentran “atrapados” en esa vía marítima.

“¡Son meros espectadores neutrales e inocentes! Por el bien de Irán, Oriente Medio y Estados Unidos, hemos comunicado a estos países que guiaremos a sus barcos de forma segura fuera de estas vías navegables restringidas”, escribió Trump en Truth Social.

El mandatario señaló que el operativo llevará por nombre “Proyecto Libertad”; recalcó que sus asesores mantienen “conversaciones positivas” con Irán y afirmó que esos contactos “podrían conducir a algo muy positivo para todos”.

Irán advirtió a Estados Unidos que no se acerque al estrecho de Ormuz

El principal comando militar iraní advirtió este lunes al Ejército estadounidense que no entre en el estrecho de Ormuz.

"Advertimos de que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el agresivo Ejército estadounidense, será atacada si intenta acercarse y entrar en el estrecho de Ormuz", indicó en un comunicado el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya.

La advertencia se produjo después de que Estados Unidos anunció que comenzaría este lunes a liberar a los barcos varados en la vía navegable.

“Hemos afirmado reiteradas veces que la seguridad del estrecho de Ormuz está bajo el control de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán y que, en cualquier circunstancia, cualquier paso seguro debe coordinarse con estas fuerzas”, añadieron desde el Ejército iraní"