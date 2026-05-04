Se bajó el telón de la 10° fecha del Súper Rugby Américas

En el cierre del décimo capítulo, Dogos XV superó a Tarucas por 18 a 13, y quedó como único líder en la tabla de posiciones de la competencia organizada por Sudamérica Rugby

Dogos XV derrotó por un ajustado 18 a 13 a Tarucas en un partido válido por la 10ma fecha del torneo de Súper Rugby Américas. Con este triunfo y la derrota sufrida el viernes por PEn un partido disputado en la cancha de Córdoba Athletic, Tarucas arrancó abriendo el marcador a los tres minutos del primer tiempo con un penal de Stefano Ferro para poner el marcador 3 a 0 en el arranque del partido.ampas ante Capibaras XV, la franquicia cordobesa quedó como único líder en la tabla de posiciones de la competencia.

Por la fecha 10 del Súper Rugby Américas 2026, Dogos XV superó a Tarucas por 18-13 en Córdoba y se mantiene en lo más alto de la tabla. En un encuentro parejo y de alta intensidad, el conjunto local no logró liquidarlo con anticipación y debió sostener la ventaja hasta el final para asegurar la victoria.

El inicio mostró a un Dogos XV que tardó en asentarse, lo que le permitió a la visita tomar protagonismo en los primeros minutos. Stefano Ferro abrió el marcador con un penal para Tarucas, pero la reacción del conjunto cordobés no se hizo esperar: tras un line out preciso y una rápida apertura, Mateo Sánchez apoyó el primer try del partido. Facundo Rodríguez aportó la conversión y luego sumó un penal para estirar la diferencia.

Con el correr de los minutos, el pack de Dogos XV comenzó a imponer condiciones, aunque la falta de eficacia en los últimos metros le impidió ampliar la ventaja. Tarucas, en cambio, se sostuvo en partido y logró achicar la diferencia con un nuevo envío a los palos de Ferro para irse al descanso 10-6 abajo.

En el complemento, el desarrollo cambió rápidamente. Tarucas salió decidido y golpeó de entrada con un try de Francisco Cardozo para pasar al frente. Sin embargo, pese a sus imprecisiones en zona de definición, Dogos XV encontró respuestas en una de sus principales armas: el line y maul. A los 20 minutos, Juan Greising Revol capitalizó esa vía para devolverle la ventaja al equipo cordobés.

El tramo final se jugó con máxima tensión. Tarucas mostró carácter y se mantuvo en partido gracias a su solidez defensiva, mientras que Dogos XV hizo el desgaste pero volvió a fallar en la puntada final. La visita tuvo la última oportunidad para revertir el resultado, pero no logró quebrar la defensa local.

Finalmente, Dogos XV sostuvo la diferencia y celebró un triunfo trabajado que le permite seguir como líder del torneo, aunque con aspectos a corregir en su eficacia ofensiva.

En el primer partido de la jornada que se disputó este sábado, la franquicia chilena de Selknam se impuso a Peñarol por 41-26 en Santiago y se mantiene entre los cuatro primeros equipos que luchan por su lugar en semifinales.

image Capibaras XV jugará el próximo viernes ante Yacaré XV en cancha de Santa Fe RC en Sauce Viejo.

El partido se desarrolló bajo una sucesión de tries en el primer tiempo y en el complemento, los chilenos justificaron el triunfo ante los uruguayos con el buen juego de su pack de forwards.

La jornada se inició este viernes pasado con la victoria como local por 28 a 21 de Capibaras XV sobre Pampas y el empate 25 a 25 entre el elenco paraguayo de Yacarés XV y los brasileños de Cobras, en un duelo celebrado en Asunción.

Súper Rugby Américas fecha 10

Capibaras 28. Pampas 21

Yacaré 25. Cobras 25

Selknam 41. Peñarol 26

Dogos 18. Tarucas 13

-Posiciones: Dogos 41; Pampas 38, Capibaras 35, Selknam 35, Tarucas 24, Peñarol 21, Yacaré XV 13, Cobras de Brasil 10.

-Próxima fecha:

Viernes 8/5: Capibaras vs. Yacaré XV (en Santa Fe Rugby)

Sábado 9/5: Selknam vs. Dogos XV

Domingo 10/5: Cobras vs. Peñarol

Lunes 11/5: Pampas vs. Tarucas