En la provincia de Santa Fe la actividad económica repuntó levemente en un contexto recesivo

Un informe de la Bolsa de Comercio señala una suba marginal en febrero, aunque advierte que la recuperación es lenta y aún persisten señales de debilidad en consumo, empleo y expectativas

El último informe del ICA-SFE , elaborado por la Bolsa de Comercio de Santa Fe , reveló que la actividad económica en la provincia registró una leve mejora en febrero de 2026 , aunque todavía se mantiene en un escenario de estancamiento .

El indicador alcanzó un nivel de 159,4 puntos , con una variación mensual positiva de 0,1% , mientras que en la comparación interanual mostró una caída del -1,2% , lo que refleja que la economía santafesina aún no logra consolidar una recuperación sostenida .

Desde el Centro de Estudios y Servicios de la entidad señalaron que, si bien el dato mensual es positivo, no alcanza para revertir la tendencia contractiva que viene mostrando la actividad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BCSF_Oficial/status/2051267832227233889&partner=&hide_thread=false #NoticiasBCSF | #ICASFE correspondiente a febrero de 2026



Aunque persiste un escenario de estancamiento, en febrero de 2026 el ICASFE registró una variación mensual positiva de 0,1%, recortando la contracción interanual a 1,2%.



Informe completo https://t.co/MJ4W4ZFsbk pic.twitter.com/DpdQ152wbl — Bolsa de Comercio de Santa Fe (@BCSF_Oficial) May 4, 2026

Consumo y producción: señales mixtas en los indicadores

El informe destaca que seis de los ocho componentes del índice registraron mejoras mensuales, aunque en su mayoría fueron leves . En este contexto, el patentamiento de vehículos mostró un crecimiento del 2,6% mensual, acumulando su tercera suba consecutiva, aunque todavía se ubica un 3,1% por debajo del mismo mes del año pasado. Por su parte, el consumo de cemento avanzó 2,2%, aunque continúa en terreno negativo en la comparación interanual, con una caída del 1,6%.

En cuanto al consumo masivo, las ventas en supermercados registraron una suba del 0,4% mensual, impulsadas principalmente por alimentos como carnes, productos de rotisería y verduras. Sin embargo, en la comparación con febrero de 2025, la serie evidencia una baja del 3,3%, lo que confirma que el consumo sigue siendo uno de los principales puntos débiles .

En el plano productivo, la industria presentó un leve incremento del 0,3% mensual y logró ubicarse 1,6% por encima del nivel de un año atrás, posicionándose como uno de los pocos sectores con desempeño interanual positivo .

Empleo, salarios y expectativas: los puntos más débiles

El mercado laboral continúa mostrando señales de fragilidad. Los puestos de trabajo registrados crecieron apenas 0,1% mensual, en un contexto donde el empleo privado se mantiene estancado y el leve avance se explica en parte por el sector público.

Por otro lado, la masa salarial real se mantuvo prácticamente sin cambios durante el mes, pero acumula una pérdida del 2,7% interanual, reflejando el deterioro del poder adquisitivo.

En este escenario, la demanda laboral, que mide las expectativas de contratación de las empresas, registró una fuerte caída del 5,8% mensual y del 17,1% interanual, evidenciando el bajo dinamismo del mercado de trabajo y la cautela del sector privado .

Sector industrial y agro: algunos signos positivos

Dentro de los indicadores complementarios, se observan algunos datos alentadores. El consumo de gas industrial creció 1,1% mensual, acumulando siete meses consecutivos de subas, aunque aún se mantiene por debajo de los niveles de años anteriores en la comparación interanual.

Asimismo, la faena de carnes registró un crecimiento del 2,9% interanual, impulsado principalmente por el dinamismo del sector porcino, acompañado por una tendencia positiva en el segmento aviar.

En el complejo agroindustrial, la molienda de oleaginosas mostró una recuperación significativa, con un incremento del 6,9% interanual, destacándose el girasol con niveles récord en la provincia. En tanto, la producción de maquinaria agrícola evidenció mejoras en el corto plazo, aunque todavía se encuentra 13,5% por debajo del mismo período del año anterior .

Perspectivas: salida lenta y heterogénea

A pesar del repunte mensual, el informe es claro: la economía santafesina atraviesa una fase de salida lenta de la recesión. Los especialistas advierten que el escenario sigue condicionado por la debilidad del consumo, el deterioro del mercado laboral y las bajas expectativas empresarias, en un contexto macroeconómico que continúa siendo desafiante.

En este sentido, los resultados de febrero son considerados insuficientes para marcar un cambio de tendencia, aunque podrían representar el inicio de una recuperación gradual si los indicadores logran sostener una evolución positiva en los próximos meses

• LEER MÁS: La economía se hundió 2,6% mensual en febrero, su peor retroceso desde diciembre de 2023