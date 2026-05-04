Se cerró la tercera etapa de la Copa del Mundo de aguas abiertas en Italia

Como preparación para los Juegos Suramericanos Santa Fe, en el Golfo de Aranci en Italia, las nadadoras de Unión, Candela Giordanino quedó en el puesto 39° y Sofía Garcés en la 53° ubicación

Tal como estaba previsto el Golfo Arancia, en Italia, resultó el anfitrión de los mejores nadadores del mundo que compitieron en la tercera etapa de la Copa del Mundo de aguas abiertas. Tras haber competido en Ibiza, las aguas del mediterráneo vivieron dos días de intensa competencia con la presencia de tres representantes de la selección nacional de la especialidad. Se trató de Candela Giordanino y Sofía Garcés de Unión de Santa Fe , y de Ivo Cassini de Mar del Plata. Los tres se preparan para afrontar los Juegos Suramericanos en Santa Fe en el mes de septiembre venidero.

La Selección Argentina de aguas abiertas tuvo acción internacional en la tercera etapa de la Copa del Mundo, disputada en Golfo Aranci, Italia, donde continúa afinando detalles de cara a los próximos Juegos Suramericanos de Santa Fe.

En la prueba principal de 10 kilómetros, Ivo Cassini finalizó en el puesto 42° con un tiempo de 1:52:06.10. Además, el argentino también compitió en la distancia corta de 3 kilómetros, donde logró ubicarse 20° con un registro de 16:01.80.

Por el lado femenino, Candela Giordanino se ubicó 39° en los 10 km tras marcar 2:01:01.20, mientras que en los 3 km terminó en el puesto 21° con un tiempo de 17:29.40. En el caso de Sofía Garcés completó la prueba de 10 kilómetros en la posición 53°, con un registro de 2:06:59.60.

Más allá de los resultados, la competencia forma parte del proceso de preparación del equipo nacional, que apunta a llegar en óptimas condiciones a los Juegos Suramericanos, donde Argentina será anfitriona y buscará ser protagonista. Ambas nadadoras, entrenadas por Diego Garbarino en el Club Atlético Unión, habían también competido la semana pasada en Ibiza.

image Las dos representantes de la selección nacional junto al entrenador Diego Garbarino en Italia.

También se concretó la competencia de 3 kilómetros knockout es un formato incorporado por la entidad rectora de los deportes acuáticos a nivel mundial desde el año anterior para las aguas abiertas, el cual consta de una primera etapa de 1,500 metros en la ronda preliminar, una segunda de 1,000 en la semifinal y 500 en la gran final con la disputa por las medallas.

En la prueba femenina de 10km, la ganadora resultó la australiana Moesha Johnson, que volvió a demostrar por qué es la atleta más dominante de este inicio temporada 2026. Su registro fue de 1.54.12.10, mientras que la segunda posición quedó para la española Angela Martínez Guillen quien volvió a firmar una actuación sobresaliente, repitiendo la plata lograda en Ibiza. La tercera ubicación correspondió para Caroline Laure Jouisse de Francia.

El joven francés Sacha Velly, de 21 años, conquistó la victoria con un tiempo de 1:49:07.50, imponiéndose en un final al fotofinish que mantuvo a todos en vilo. A su estela, separado por apenas 20 centésimas, llegó su compatriota Marc-Antoine Olivier, mientras que el italiano Andrea Filadelli completó el podio con un retraso de solo 0.70 segundos. Las condiciones del mar, unidas al ritmo elevadísimo impuesto desde los primeros kilómetros, hicieron de esta etapa una de las más selectivas del circuito.

La cuarta etapa de la Copa del Mundo de aguas abiertas organizado por World Aquatics tendrá su continuidad el 20 y 21 de junio, en Setúbal, Portugal. Dicho país ya fue sede de la competencia 16 veces desde el 2007, así como de las pruebas clasificatorias olímpicas de natación de larga distancia en 2012, 2016 y 2021.