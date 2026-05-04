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Unión, pendiente de todos: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Apertura

Unión depende de lo que ocurra con Defensa y Justicia —y en menor medida con Instituto— para sostener su lugar en octavos del Apertura.

Ovación

Por Ovación

4 de mayo 2026 · 09:23hs
Unión, pendiente de todos: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Apertura

Prensa Unión

Unión vive horas decisivas en el cierre del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. A la espera de lo que suceda este lunes, el equipo santafesino sigue dentro de los ocho mejores de la Zona A, pero su clasificación todavía no está asegurada y depende de resultados ajenos.

Un cuadro casi definido, con Unión en espera

Con 15 de los 16 clasificados confirmados, el cuadro de playoffs ya toma forma. Hoy, Unión se ubica en el octavo lugar de la Zona A con 21 puntos, lo que lo emparejaría nada menos que con Independiente Rivadavia, líder de la Zona B, en los octavos de final.

LEER MÁS: La gran deuda que Unión no pudo saldar a lo largo de las 16 fechas que disputó

De mantenerse este escenario, los cruces serían los siguientes:

Parte alta del cuadro

* Estudiantes de La Plata (1º A) vs. Racing Club (8º B)

* Rosario Central (4º B) vs. Independiente (5º A)

* River Plate (2º B) vs. San Lorenzo (7º A)

* Vélez Sarsfield (3º A) vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (6º B)

Parte baja del cuadro

* Independiente Rivadavia (1º B) vs. Unión (8º A)

* Talleres (4º A) vs. Belgrano (5º B)

* Boca Juniors (2º A) vs. Huracán (7º B)

* Argentinos Juniors (3º B) vs. Lanús (6º A)

Lo que necesita Unión

Más allá de este panorama, el foco está puesto en lo que ocurra con Defensa y Justicia. El Halcón visitará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza y, si gana, desplazaría a Unión de la zona de clasificación.

Incluso, el equipo de Florencio Varela debería hacerlo por una diferencia suficiente para meterse entre los ocho, en una definición que también involucra a San Lorenzo por la diferencia de gol.

Por otro lado, aparece una posibilidad mucho más lejana: Instituto aún tiene chances matemáticas, pero necesita una combinación prácticamente imposible de resultados y una goleada histórica para superar al Tate.

Expectativa total en Santa Fe

Con este escenario, Unión aguarda con la calculadora en la mano. Hoy está adentro y con un cruce definido, pero sabe que un resultado puede cambiarlo todo.

LEER MÁS: Unión, con la calculadora en mano: qué necesita para sellar la clasificación

La ilusión de meterse en octavos está intacta, aunque todavía depende de terceros. Y en una definición tan ajustada, cada gol en Mendoza puede ser determinante para el futuro rojiblanco.

Unión playoffs Apertura
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