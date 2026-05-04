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Se puso en marcha la primera etapa de la Copa Santa Fe

Sanjustino derrotó a Polideportivo Llambi Campbell y Colón de San Justo se trajo un empate de Margarita en lo que fue la ida de la primera fase de la Copa Santa Fe

Ovación

Por Ovación

4 de mayo 2026 · 08:28hs
El Matador cosechó una victoria por 1 a 0 ante el Polideportivo Llambi Campbell por Copa Santa Fe.

El Matador cosechó una victoria por 1 a 0 ante el Polideportivo Llambi Campbell por Copa Santa Fe.

En los partidos de ida de la primera etapa de la Copa Santa Fe se registraron resultados positivos para los elencos de la Liga Santafesina. Por un lado, en el estadio Coloso del Oeste, Sanjustino le ganó 1 a 0 al Polideportivo Llambi Campbell. El tanto para el elenco de Marcelo Molina llegó a través de Santiago Peralta. Por su parte, el Conquistador se trajo un empate del departamento Vera, tras igualar 2 a 2 con Margarita.

Arrancó la Copa Santa Fe de fútbol

En el comienzo de la Copa Santa Fe edición 2026, el Verde logró el triunfo y el Rojo empató como visitante en un partidazo. Ambos adelantarán su juego por Liga Santafesina pensando en lo que será la Vuelta de la Primera Etapa del certamen provincial.

En Margarita y por la Ida, Colón de San Justo igualó 2 a 2 ante el Centro Social Sarmiento en el complejo Polideportivo del conjunto de la Liga Verense. Para el cuadro de Mauricio Chiementín convirtieron Maximiliano Melgratti y Alexis Palacios. Rodrigo Bugnon y Daniel Luque igualaron las acciones para el anfitrión.

El Conquistador había sacado ventaja de 2–0, pero tras quedarse con uno menos, el local logró empatar en los últimos minutos del partido. Ahora, la serie se define el próximo domingo en el Mercedes Alesso de Bieler de la ciudad de San Justo. El equipo de Mauricio Chiementín le dio minutos a varios jugadores que no venían siendo titulares y se produjo el debut en Primera División de Francisco Yost (categoría 2010). Entre semana, Colón de San Justo enfrentará a Nacional por una nueva fecha de la Liga Santafesina de Fútbol.

Por otra parte, en el estadio Coloso del Oeste y también por el primer chico de la serie, Sanjustino le ganó 1 a 0 al Polideportivo Llambi Campbell. El tanto para el elenco de Marcelo Molina llegó a través de Santiago Peralta. El Matador ganó su primer partido del certamen provincial.

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En Margarita, en el departamento Vera, empataron 2 a 2 Sarmiento y Col&oacute;n de SJ

En Margarita, en el departamento Vera, empataron 2 a 2 Sarmiento y Colón de SJ

Casi en el epílogo de juego, Santiago Peralta, marcó un golazo, en la única jugada asociada y precisa que el verde generó en lo ofensivo. Una victoria que deja la serie abierta, pero que a la vez, invita a toda la plantilla matadora, a sentir la posibilidad de seguir haciendo historia. El próximo rival del Verde, será La Salle Jobson, entre semana, por la octava fecha del Apertura Polaca Burtovoy de Liga Santafesina.

Resultados Fase 1 - Ida Copa Santa Fe

Atlético y Tiro de Reconquista 1- Huracán de Villa Ocampo 1

Club Maciel 4- Defensores de Villa Cassini 1

Polideportivo Videla 1- Irigoyense 4

Recreativo de Villa Guillermina 0- Romang Fútbol Club 0

Libertad de Sunchales 1- Unión Cultural de San Guillermo 0

Jorge Newbery de Gálvez 1- Central San Carlos 4

Everton Olimpia de Cañada de Gómez 0- Atlético San Jorge 0

Defensores de Villa felisa de San Lorenzo 1- Timbuense 5

Central Argentina de Fighiera 1- Unión Italiana de Álvarez 0

Atlético Tostado 2- Ferro Carril Santa Fe de Vera 0

Juventud de Esperanza 0- Ferro Carril del Estado de Rafaela 0

Club Piamonte 0- Atlético Carcarañá

Ateneo Pablo VI de Rosario 0-Empalme Central 0

Miércoles 6 de mayo

21, Studebaker vs. Independiente de Bigand

21, Los Andes de Alcorta vs. Unión y Cultural de Murphy

21, Unión Deportiva Los Molinos vs. Independiente de Chañar Ladeado

21, Club Arteaga vs. El Porvenir del Norte San Jerónimo Sud

Copa Santa Fe etapa Sanjustino
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