Elecciones en Chile: Jeannete Jara se impuso sobre José Antonio Kast por escaso margen y habrá balotaje

La sucesión de Gabriel Boric se definirá el 14 de diciembre. El republicano tiene el respaldo de los candidatos de derecha de Chile

17 de noviembre 2025 · 08:56hs
Jeannete Jara y José Antonio Kast

Jeannete Jara y José Antonio Kast, los candidatos en Chile que irán al balotaje

La candidata del oficialismo de Chile, Jeannete Jara, se impuso en las elecciones presidenciales por escaso margen sobre el republicano José Antonio Kast, por lo que ambos se enfrentarán en el balotaje. La contienda está prevista para el próximo 14 de diciembre, cuando se conocerá quién es el sucesor del actual mandatario Gabriel Boric.

Chile elecciones José Antonio Kast

Con el 71,1% de las mesas escrutadas, la postulante oficialista alcanzaba 26,6 por ciento de los votos, mientras que Kast llegaba a 24,19.

En tanto, en tercer lugar se ubicó Franco Parisi, del Partido de la Gente, con 19,2 por ciento de los votos.

En los siguientes puestos se ubican Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami, y Eduardo Artés.

Matthei fue la primera en reconocer la derrota y adelantó su respaldo a Kast para la segunda vuelta electoral.

“Vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo”, sostuvo Matthei en una declaración pública tras conocerse los primeros resultados oficiales.

Kaiser también se expresó en ese sentido y confirmó su acompañamiento al republicano, que se perfila como favorito para quedarse con la victoria.

Jara pidió "cuidar la democracia" en Chile

La exministra de Trabajo agradeció el respaldo en las elecciones y llamó a “cuidar la democracia”.

“Estoy dando la cara y les agradezco que nos acompañen dando un mensaje potente, de esperanza y futuro para el país. Creo que Chile es un país grande y no lo podemos olvidar, no dejemos que nos hagan creer que no lo somos”, resaltó.

Y enfatizó: “Nuestra patria va a seguir creciendo con todos y todas. La democracia hay que cuidarla y valorarla para que no se ponga en riesgo”.

Chile elecciones Jeannete Jara balotaje

Kast llamó a la unidad de la centroderecha

El candidato republicano llamó a un acuerdo de centroderecha de cara al balotaje del 14 de diciembre, cuando enfrentará a Jara.

El dirigente de derecha salió segundo en las elecciones de este domingo y tras celebrar el ingreso a la segunda vuelta, hizo un llamado a “la unidad con los distintos equipos de la centroderecha”.

Según dijo, juntos podrán “recuperar y reconstruir la patria”, al hablar tras conocerse los resultados oficiales.

“Chile es más importante que los partidos y que las personas. Podemos haber tenido diferencias pero no tiene comparación con lo que tenemos en frente: un muy mal gobierno, tal vez el peor de la historia”, subrayó Kast.

Además, tras recibir el respaldo de los candidatos de derecha Matthei y Kaiser, enfatizó: “Reconstruiremos nuestro país”.

Las elecciones se desarrollaron “con bastante normalidad”

El subsecretario del Interior de Chile, Víctor Ramos, destacó la jornada electoral y aseguró que se atravesó "dentro de los marcos esperados, con bastante normalidad".

En declaraciones a la prensa, el funcionario sostuvo: “Tenemos que valorar a quienes han hecho posible este esfuerzo. Estamos preparando este proceso electoral desde hace bastante tiempo en todas sus facetas”.

Chile balotaje elecciones Gabriel Boric Jeannete Jara

