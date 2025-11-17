Uno Santa Fe | Ovación | Sanjustino

Sanjustino volvió a vencer en el Clásico del Regional

Por la 4ª fecha del Regional Amateur, Sanjustino superó a Colón de San Justo por 4 a 3, se quedó con el clásico, y la clasificación en la competencia nacional

17 de noviembre 2025 · 08:31hs
Sanjustino se quedó con el clásico en el Mercedes Alesso de Bieler.

fotos Américo Muntaner.

Por la cuarta fecha del Regional Amateur que organiza el Concejo Federal de la AFA, el Matador ganó ante su rival de toda la vida un partido de trascendencia clasificatoria, con su estirpe de contundencia ofensiva, y los poemas hechos goles de Lorenzo González, dejaron sin luz a Colón (literalmente). El equipo dueño de casa jugó un buen partido, pero pagó caro sus errores.

Los goles de Matías Benegas, Matías Ayala Vera y Lorenzo González en dos ocasiones permiten que los dirigidos por Marcelo Molina aseguren un lugar en la próxima fase a falta de dos fechas. Con 10 unidades, el verde buscará el próximo Domingo asegurar el primer lugar ante Alumni en el Coloso del Oeste, antes, jugará por los cuartos de final de la Liga Santafesina ante Ciclón Racing en el predio de la Liga en Santa Fe.

En un partidazo, el conjunto dirigido por Marcelo Molina se impuso ante los de Miguel Ángel Restelli y sacó el pasaje a la próxima ronda. Alumni ganó y quedó segundo, lo que le pone presión a Los Guerreros para lo que resta en esta fase de grupos del certamen nacional.

En la jornada de domingo en el estadio Mercedes Alesso de Bieler por una nueva fecha del Torneo Regional Amateur del Consejo Federal de AFA, Sanjustino le ganó 4 a 3 a Colón de San Justo con goles de Matías Ayala Vera, Lorenzo González en dos oportunidades y Matías Benegas. Para el anfitrión convirtieron Guido Rancez, Tomás Baroni y Alexis Palacios.

El Conquistador pagó caro sus errores y sufrió una derrota ante el campeón del Apertura liguista.

En el otro partido del grupo Alumni de Laguna Paiva venció 2 a 1 a Central San Javier: De esta manera las posiciones de la Zona 9 de la región Litoral Sur tienen a Sanjustino líder con 10 puntos, los paivenses llegaron a 5 unidades, el Rojo quedó tercero con 4 y últimos con 3 puntos están los sanjavierinos.

Recordemos que los elencos de la ciudad de San Justo jugará el próximo miércoles 19 de noviembre por los cruces de cuartos de final del Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En el estadio Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo será anfitrión de Ateneo Inmaculada, y en el predio Nery Pumpido, por la suspensión de su reducto, Sanjustino se medirá con Ciclón Racing.

Resultados fecha 4

Colón de San Justo 3- Sanjustino 4

Alumni de Laguna Paiva 2- Central San Javier 1

-Posiciones: Sanjustino 10, Alumni de Laguna Paiva 5, Colón de San Justo 4 y Central Javier 3.

-Fecha 5 (23-11-2025)

Sanjustino – Alumni

Central San Javier – Colón de San Justo

