Guardiola descartó volver a Barcelona y negó la posibilidad de ser su presidente

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, declaró que no se ve formando parte de la vida política ni deportiva de Barcelona

Pep Guardiola descartó volver a Barcelona, ya sea como DT o como presidente.

Pep Guardiola descartó la posibilidad de formar parte de la vida política de Barcelona : “Yo no rechazo al Barça. Siempre eres de donde empezaste. Pero, ¿con corbata en el palco presidencial? No, no me veo”. Además, en los últimos años, aseguró reiteradas veces que su ciclo como entrenador en el club español había terminado.

En diálogo con RAC1, el entrenador de Manchester City valoró la amplitud de candidatos que tendrá el equipo catalán en las próximas elecciones: “El Barça es único en esto, porque cada uno dice la suya. Por eso es el club más grande del mundo y el más especial: porque todo el mundo se quiere presentar; por eso podemos hacer esto”. Durante el primer semestre de 2026, los socios de la institución serán convocados a las urnas para elegir su nuevo presidente.

Guardiola cerró su ciclo en el Blaugrana en 2012 luego de dirigir al club cuatro años. En su etapa en España conquistó 14 títulos: tres Ligas, dos Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. Bajo su conducción, el equipo logró el primer sextete de la historia.

Pese al cariño que mantiene por el club donde se formó, remarcó que su presente está centrado en el Manchester City, donde suma ocho años y 18 títulos, entre ellos, seis ligas, una Champions y un Mundial de Clubes.