Uno Santa Fe | Ovación | Pep Guardiola

Guardiola descartó volver a Barcelona y negó la posibilidad de ser su presidente

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, declaró que no se ve formando parte de la vida política ni deportiva de Barcelona

17 de noviembre 2025 · 10:57hs
Pep Guardiola descartó volver a Barcelona

Pep Guardiola descartó volver a Barcelona, ya sea como DT o como presidente.

Pep Guardiola descartó la posibilidad de formar parte de la vida política de Barcelona: “Yo no rechazo al Barça. Siempre eres de donde empezaste. Pero, ¿con corbata en el palco presidencial? No, no me veo”. Además, en los últimos años, aseguró reiteradas veces que su ciclo como entrenador en el club español había terminado.

Guardiola no vuelve a Barcelona

En diálogo con RAC1, el entrenador de Manchester City valoró la amplitud de candidatos que tendrá el equipo catalán en las próximas elecciones: “El Barça es único en esto, porque cada uno dice la suya. Por eso es el club más grande del mundo y el más especial: porque todo el mundo se quiere presentar; por eso podemos hacer esto”. Durante el primer semestre de 2026, los socios de la institución serán convocados a las urnas para elegir su nuevo presidente.

Guardiola cerró su ciclo en el Blaugrana en 2012 luego de dirigir al club cuatro años. En su etapa en España conquistó 14 títulos: tres Ligas, dos Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. Bajo su conducción, el equipo logró el primer sextete de la historia.

Pese al cariño que mantiene por el club donde se formó, remarcó que su presente está centrado en el Manchester City, donde suma ocho años y 18 títulos, entre ellos, seis ligas, una Champions y un Mundial de Clubes.

Pep Guardiola Barcelona Manchester City
Noticias relacionadas
defensa y justicia se jugara su clasificacion ante independiente rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

union sigue de cerca un duelo decisivo: barracas central se la juega ante huracan

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Donald Trump y Javier Milei

Milei y Trump compartirán el palco en el sorteo del Mundial 2026

lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del clausura 2025

Lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del Clausura 2025

Lo último

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Último Momento
Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Ovación
Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del Clausura 2025

Lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del Clausura 2025

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus