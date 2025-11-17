Uno Santa Fe | Ovación | Taraguy

Taraguy de Corriente se quedó con el Seven del CRAR en Rafaela

La edición 50 del Seven a Side ciudad de Rafaela fue un éxito. El campeón de la copa de Oro resultó Taraguy, mientras que Alma Juniors se quedó con la Plata

Ovación

Por Ovación

17 de noviembre 2025 · 08:40hs
Taraguy se llevó el Seven del 50 aniversario en Rafaela.

fotos gentileza Revista Todo a Pulmón.

El tradicional Seven organizado por el Círculo Rafaelino de Rugby volvió a reunir a equipos de toda la región, en una jornada que combinó competencia, emoción y un acompañamiento masivo del público. En esta oportunidad, Taraguy de Corrientes se quedó con la Copa de Oro, mientras que Alma Juniors de Esperanza obtuvo la Copa de Plata.

Taraguy logró el tercer título en consecutivo

El elenco “cuervo” ganó de punta a punta su tercer torneo consecutivo en el inicio de la temporada de Seven’s. Esta vez fue en Rafaela, en marco del Seven 50 Aniversario que organiza erl Circulo Rafaelino de Rugby (CRAR). En la final vencio 21 a 0 a Universitario de Santa Fe.

En semifinales, el equipo conducido por Juan Cruz Chiama, venció 19 a 5 a Aranduroga. Luego de la etapa de clasificación, donde Taraguy ganó 41 a 0 a Pampas de Rufino y 24 a 14 a CRAR B, en tanto que en cuartos de final de Copa de Oro, venció 36 a 5 a Brown de San Vicente.

El trofeo de Plata fue para Alma Juniors de Esperanza que derrotó a Brown de San Vicente por 17 a 0, mientras que la Copa de Bronce quedó para CRAI B, que se impuso ante Sixty por 18 a 5.

En los cuartos de final de Oro, Aranduroga superó a Querandí 17 a 7, Taraguy a Brown 31 a 5, CRAI A a Alma Juniors 33 a 5 y UNI de Santa Fe a Santa Fe Rugby 26 a 7. En semifinales de Oro, Taraguy superó a Aranduroga por 19 a 5 y UNI de Santa Fe a CRAI A 19 a 0.

image

Los cuartos de final del Oro dejaron los siguientes resultados: Aranduroga derrotó a Querandí 17–7, Taraguy superó a Brown 31–5, CRAI A venció a Alma Juniors 33–5 y Universitario de Santa Fe hizo lo propio con Santa Fe Rugby por 26–7. En semifinales, Taraguy eliminó a Aranduroga 19–5 y UNI dejó en el camino a CRAI A con un contundente 19–0.

Una buena cantidad de público siguió las alternativas del torneo, más allá de la lluvia que cayó en la tardecita. Así se terminó un año de intensa actividad organizativa para el CRAR, que recordemos tuvo este fin de semana su broche de oro con la presencia del entrenador de Los Pumas 7s, Santiago Gómez Cora.

Uno de los momentos más significativos del día fue la realización del primer partido de Rugby Mixed Ability en Rafaela. El encuentro, disputado a las 16 entre CRAR y Atlético del Rosario, permitió disfrutar de una modalidad que integra a jugadores con y sin discapacidad en un mismo equipo.

El cotejo dejó un mensaje profundo de inclusión, compañerismo y disfrute del deporte. Desde el club destacaron que este paso “representa un avance enorme hacia un CRAR más inclusivo y comprometido con la diversidad”, remarcando la importancia social y deportiva de sumar esta disciplina a su propuesta institucional.

Taraguy Rafaela Seven
