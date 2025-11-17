Uno Santa Fe | El País | Senado

El Senado debatirá en extraordinarias el Presupuesto 2026, la modernización laboral y la ley de glaciares

El formoseño Paoltroni anticipó que este paquete de leyes en el Senado “va a causar una caída mayor del riesgo país, 400 o 300 puntos para enero”, aseguró

17 de noviembre 2025 · 10:39hs
El legislador de la LLA habló sobre la actividad en el Senado

El legislador de la LLA habló sobre la actividad en el Senado

El senador libertario Francisco Paoltroni anticipó que el Senado tratará en sesiones extraordinarias los proyectos de “Presupuesto 2026, modernización laboral, y la derogación de la ley de glaciares”, a la que calificó como una norma “nefasta que ha impedido el desarrollo minero".

“Este paquete (de leyes) va a causar una caída mayor del riesgo país, podemos tener 400 o 300 puntos para enero, y eso hace que se vuelva a tener acceso al crédito, abre la posibilidad de crédito para las provincias, para las pymes, para las familias”, aseguró el legislador formoseño en diálogo con Radio Rivadavia.

Paoltroni, quien fue expulsado del bloque de La Libertad Avanza (LLA) cuando se negó a votar el pliego del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, dijo que vuelve a formar parte de la bancada oficialista, de manera coincidente con la llegada de Patricia Bullrich como presidenta.

“Yo no rompí nunca, sostuve las ideas y las sostengo, me sacaron amarilla por lo del juez Lijo, pero siempre estuve en el mismo lugar. Acompañé todo, pero Lijo era el verdugo de mi provincia y de la República”, explicó.

Señaló que su separación del bloque de LLA es una etapa que quedó atrás y puntualizó: “Yo nunca tuve diferencias, me echó el Gordo Dan por un tuit, pero ya es una etapa superada, no siento rencores ni nada porque siempre el objetivo y las ideas están claras”.

Patricia Bullrich mantuvo encuentros para formar el bloque de LLA en el Senado

Patricia Bullrich ya mantuvo al menos dos encuentros para la conformación del bloque de LLA desde el 10 de diciembre próximo, de los que participaron los nuevos senadores y los que ya tenían mandato, entre ellos Paoltroni y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero que se suma formalmente al oficialismo.

Además, Paoltroni desestimó la posibilidad de que LLA negocie con el peronismo "cristinista" una ampliación de la Corte Suprema que incluya a la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti como nuevo miembro del máximo tribunal de la Nación.

Sobre Fernandez Sagasti dijo que “su único mérito es haber tomado una escuela secundaria los 17 años”; enfatizó que “no tiene ni la idoneidad ni la preparación para ser juez de la Corte Suprema”, y subrayó que “no creo que se necesite acordar nada con Cristina Kirchner”.

“De los 28 senadores que hay en Unión por la Patria no todos responden al liderazgo de esta persona, que está condenada y viene en caída libre, y que ha cometido muchísimos errores, empezando por la gran trama de corrupción y robo a todos los argentinos”, aseveró.

Senado Francisco Paoltroni extraordinarias Presupuesto Glaciares laboral
