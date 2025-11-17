Uno Santa Fe | Policiales | viviendas

Monte Vera: delincuentes saquearon dos viviendas y se llevaron una camioneta

Se denunciaron tres hechos en menos de 48 horas: dos viviendas fueron saqueadas y una camioneta Ford Ranger terminó robada mientras su dueño buscaba a su mascota

Juan Trento

Por Juan Trento

17 de noviembre 2025 · 10:25hs
Antes de la una de la madrugada del sábado, el propietario de una vivienda ubicada en calle Los Eucaliptos al 5400, en el barrio El Chaquito, denunció que mientras se encontraba en su domicilio de Santa Fe advirtió, a través de su teléfono celular, que dos delincuentes estaban ingresando a su casa de fin de semana.

Cuando los policías llegaron al lugar junto al dueño, los ladrones ya se habían escapado. Se llevaron una cámara de seguridad y rollos de cables negro envainado. Las imágenes quedaron registradas y fueron puestas a disposición de la Fiscalía.

Saqueo en una finca rural: barretearon la puerta y robaron múltiples elementos

Cerca de las 9.30 del sábado, un hombre de 52 años identificado como C. M. A. denunció que al regresar a La Finca La Victoria, ubicada en Dr. Gallardo y San Luis, encontró su vivienda de cuidador violentada.

La puerta estaba barreteada y los delincuentes habían robado equipos musicales, una mesa de madera, además de dos bastos completos y una tenaza que estaban guardados en un galpón. El encargado estimó que también pudieron haber ingresado a la casa principal, aunque no quiso revisarla.

Le robaron la camioneta mientras buscaba a su perra

El tercer hecho ocurrió el domingo, minutos antes de la medianoche. Un vecino de 41 años, identificado como E. D. A., denunció que se encontraba en la zona del Camino de las Mandarinas y las vías ferroviarias cuando su perra se escapó. El hombre dejó su vehículo en marcha para salir a buscarla y, al regresar, se lo habían robado.

La camioneta sustraída es una Ford Ranger gris, patente AB 005 CH. El denunciante afirmó haber escuchado ruidos de motos, lo que refuerza la hipótesis de que los ladrones actuaron en grupo.

Peritajes y actuación judicial

Los tres hechos fueron informados a la Unidad Regional I La Capital, y posteriormente al fiscal de Flagrancia, quien ordenó que se realizaran los peritajes criminalísticos en los inmuebles afectados. También dispuso el secuestro de las imágenes de seguridad que captaron a los delincuentes en el primer robo, con el objetivo de avanzar en su identificación.

Los trabajos fueron llevados adelante por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

