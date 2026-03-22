Uno Santa Fe | El Mundo | Israel

Guerra sin respiro: Israel y EE. UU. lanzan una ofensiva masiva tras los ataques de Irán en el Néguev

El impacto de misiles en el sur de Israel dejó más de 170 heridos y activó una respuesta bélica sobre Teherán y Beirut. El conflicto en punto de no retorno

22 de marzo 2026 · 10:34hs
Soldados israelíes trabajan en el lugar de los daños tras el ataque con misiles iraníes contra edificios residenciales en Arad

Soldados israelíes trabajan en el lugar de los daños tras el ataque con misiles iraníes contra edificios residenciales en Arad, en el sur de Israel, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel, el 22 de marzo de 2026 (REUTERS/Ronen Zvulun)

El escenario de una guerra regional abierta en Medio Oriente dejó de ser una amenaza para convertirse en una realidad este domingo. Tras los bombardeos iraníes que alcanzaron las zonas urbanas de Dimona y Arad –causando heridas graves a civiles, entre ellos menores de edad–, la contraofensiva de la coalición liderada por Israel y Estados Unidos no se hizo esperar.

bombardeo iraní

Con ataques quirúrgicos pero devastadores sobre puntos estratégicos en Teherán e Isfahán, y el bloqueo sistemático de rutas en el sur del Líbano, el conflicto ha escalado a una dimensión directa que pone en vilo la seguridad global y la estabilidad de los mercados energéticos. Mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu asegura que la respuesta busca "aplastar" la capacidad operativa del enemigo, el mundo observa con temor el cierre inminente de rutas comerciales claves y el impacto humano de una crisis que no parece encontrar un techo.

Ataques directos a Israel

Anoche fue una de las jornadas más difíciles. Irán lanzó misiles balísticos que impactaron en el sur de Israel, específicamente en las ciudades de Dimona y Arad.

  • El servicio de emergencias israelí reportó más de 170 heridos.

  • Entre los casos más graves hay un nene de 12 años y una nena de cinco que sufrieron heridas por metralla.

  • Hubo mucha tensión porque los ataques apuntaron cerca del Centro de Investigación Nuclear del Néguev, aunque los organismos internacionales dicen que no hay daños en las instalaciones ni fugas.

Las imágenes más impactantes del ataque iraní contra dos ciudade

La ofensiva de EE. UU. e Israel en Irán

La guerra, que se intensificó tras el ataque a Irán el 28 de febrero pasado (donde murió el líder Alí Jamenei), no da respiro.

  • Hoy domingo, Netanyahu visitó la zona de los impactos y afirmó que están "aplastando al enemigo".

  • Se reportaron nuevos bombardeos en Teherán, Isfahán y Beirut (Líbano). En territorio iraní, las cifras de víctimas ya son alarmantes debido a la magnitud de las incursiones aéreas.

El frente en Líbano

La situación con Hezbolá también está al rojo vivo.

  • El ejército israelí anunció hace pocas horas el bombardeo inminente de la autopista que conecta la ciudad de Tiro (la más grande del sur libanés) para cortar suministros.

  • Además, ordenaron destruir todos los puentes sobre el río Litani.

El contexto político y económico

  • Donald Trump amenazó con atacar centrales eléctricas iraníes si no se abre el estrecho de Ormuz en 48 horas, lo que tiene al mercado del petróleo en vilo.

  • En Gaza, aunque la atención mediática parece haberse desplazado un poco hacia Irán y Líbano, los ataques y las demoliciones de infraestructura continúan.

Un misil iraní acaba de impactar en Dimona, donde Israel tiene su principal instalación nuclear. Esto es una respuesta al ataque estadounidense contra la instalación nuclear iraní esta mañana.

Israel Teherán Líbano energéticos guerra Medio Oriente bombardeos Irán misiles
Noticias relacionadas
Muhammad Abu Shaleh, comandante de la Brigada Jan Yunis, fue alcanzado por un ataque de precisión de las fuerzas de Israel

Israel eliminó al comandante de Inteligencia Militar de Hamás en Gaza

 El ataque contra el yacimiento de gas South Pars, llevó al barril de petróleo a la zona de los USD 112, intensificando el conflicto con Estados Unidos e Israel contra Irán

Conflicto en Medio Oriente: el barril de petróleo superó los USD 112 y presiona los surtidores en Argentina

Esmaeil Khatib Israel ministro de inteligencia Irán, es el tercer alto mando ejecutado en un ataque de Israel

Israel descabezó la inteligencia de Irán: confirmaron la muerte de Esmaeil Khatib

Según los informes, un edificio residencial de 15 pisos en el barrio de Bashoura de Beirut ha sido completamente arrasado por un ataque aéreo de Israel.

Escalada total de Israel en el Líbano: ataques al centro de Beirut dejan decenas de víctimas civiles

Lo último

Guerra sin respiro: Israel y EE. UU. lanzan una ofensiva masiva tras los ataques de Irán en el Néguev

Guerra sin respiro: Israel y EE. UU. lanzan una ofensiva masiva tras los ataques de Irán en el Néguev

La morosidad de las empresas: una de cada ocho firmas está atrasada con los pagos de los créditos

La morosidad de las empresas: una de cada ocho firmas está atrasada con los pagos de los créditos

El historial de Colón con el arbitraje de Franco Acita

El historial de Colón con el arbitraje de Franco Acita

Último Momento
Guerra sin respiro: Israel y EE. UU. lanzan una ofensiva masiva tras los ataques de Irán en el Néguev

Guerra sin respiro: Israel y EE. UU. lanzan una ofensiva masiva tras los ataques de Irán en el Néguev

La morosidad de las empresas: una de cada ocho firmas está atrasada con los pagos de los créditos

La morosidad de las empresas: una de cada ocho firmas está atrasada con los pagos de los créditos

El historial de Colón con el arbitraje de Franco Acita

El historial de Colón con el arbitraje de Franco Acita

En Santa Fe, el 60% de los comercios no vende por internet y pierde terreno en un mercado cada vez más competitivo

En Santa Fe, el 60% de los comercios no vende por internet y pierde terreno en un mercado cada vez más competitivo

Argentinos y Platense animan un clásico clave en La Paternal

Argentinos y Platense animan un clásico clave en La Paternal

Ovación
Pittón hizo autocrítica tras la caída de Unión: Le dimos la contra con un hombre de más

Pittón hizo autocrítica tras la caída de Unión: "Le dimos la contra con un hombre de más"

Se puso en marcha parcialmente el 26° Torneo Regional del Litoral

Se puso en marcha parcialmente el 26° Torneo Regional del Litoral

Capibaras cayó frente a Selknam en Chile por el Súper Rugby Américas

Capibaras cayó frente a Selknam en Chile por el Súper Rugby Américas

Unión no pudo en su estreno en casa y volvió a caer en el Femenino

Unión no pudo en su estreno en casa y volvió a caer en el Femenino

Newells salió de su crisis con un sufrido triunfo ante Gimnasia (M) en Rosario

Newell's salió de su crisis con un sufrido triunfo ante Gimnasia (M) en Rosario

Policiales
Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Natalia Perez, presenta Seguir su nuevo trabajo discográfico

Natalia Perez, presenta "Seguir" su nuevo trabajo discográfico

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García