Guerra sin respiro: Israel y EE. UU. lanzan una ofensiva masiva tras los ataques de Irán en el Néguev

El impacto de misiles en el sur de Israel dejó más de 170 heridos y activó una respuesta bélica sobre Teherán y Beirut. El conflicto en punto de no retorno

Soldados israelíes trabajan en el lugar de los daños tras el ataque con misiles iraníes contra edificios residenciales en Arad, en el sur de Israel, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel, el 22 de marzo de 2026 (REUTERS/Ronen Zvulun)

El escenario de una guerra regional abierta en Medio Oriente dejó de ser una amenaza para convertirse en una realidad este domingo . Tras los bombardeos iraníes que alcanzaron las zonas urbanas de Dimona y Arad –causando heridas graves a civiles, entre ellos menores de edad–, la contraofensiva de la coalición liderada por Israel y Estados Unidos no se hizo esperar.

Con ataques quirúrgicos pero devastadores sobre puntos estratégicos en Teherán e Isfahán , y el bloqueo sistemático de rutas en el sur del Líbano , el conflicto ha escalado a una dimensión directa que pone en vilo la seguridad global y la estabilidad de los mercados energéticos . Mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu asegura que la respuesta busca "aplastar" la capacidad operativa del enemigo , el mundo observa con temor el cierre inminente de rutas comerciales claves y el impacto humano de una crisis que no parece encontrar un techo.

Ataques directos a Israel

Anoche fue una de las jornadas más difíciles. Irán lanzó misiles balísticos que impactaron en el sur de Israel, específicamente en las ciudades de Dimona y Arad.

El servicio de emergencias israelí reportó más de 170 heridos .

Entre los casos más graves hay un nene de 12 años y una nena de cinco que sufrieron heridas por metralla.

Hubo mucha tensión porque los ataques apuntaron cerca del Centro de Investigación Nuclear del Néguev, aunque los organismos internacionales dicen que no hay daños en las instalaciones ni fugas.

Las imágenes más impactantes del ataque iraní contra dos ciudade

La ofensiva de EE. UU. e Israel en Irán

La guerra, que se intensificó tras el ataque a Irán el 28 de febrero pasado (donde murió el líder Alí Jamenei), no da respiro.

Hoy domingo, Netanyahu visitó la zona de los impactos y afirmó que están "aplastando al enemigo".

Se reportaron nuevos bombardeos en Teherán, Isfahán y Beirut (Líbano). En territorio iraní, las cifras de víctimas ya son alarmantes debido a la magnitud de las incursiones aéreas.

El frente en Líbano

La situación con Hezbolá también está al rojo vivo.

El ejército israelí anunció hace pocas horas el bombardeo inminente de la autopista que conecta la ciudad de Tiro (la más grande del sur libanés) para cortar suministros.

Además, ordenaron destruir todos los puentes sobre el río Litani.

El contexto político y económico

Donald Trump amenazó con atacar centrales eléctricas iraníes si no se abre el estrecho de Ormuz en 48 horas, lo que tiene al mercado del petróleo en vilo.

En Gaza, aunque la atención mediática parece haberse desplazado un poco hacia Irán y Líbano, los ataques y las demoliciones de infraestructura continúan.

Un misil iraní acaba de impactar en Dimona, donde Israel tiene su principal instalación nuclear. Esto es una respuesta al ataque estadounidense contra la instalación nuclear iraní esta mañana.