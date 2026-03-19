La guerra en Medio Oriente se traslada al frente energético tras ataques masivos en Qatar e Irán

Comenzó como una operación regional y se transformó en una guerra de potencias. Puntos claves de la ofensiva en Medio Oriente

Guerra energética, se produjo un bombardeo en el yacimiento South Pars-North Dome en Qatar

La situación en Medio Oriente dio un giro drástico en las últimas 48 horas, moviéndose de los frentes tradicionales hacia una guerra energética y directa entre potencias . La confirmación de bajas en la cúpula del régimen de Irán y la ofensiva terrestre en el Líbano marcan un nuevo capítulo en el conflicto.

La comunidad internacional observa con alarma la falta de canales de diálogo y el despliegue de tropas en el Golfo.

Tras el bombardeo a la infraestructura estratégica en Qatar y la represalia sobre suelo iraní, el bloqueo del Estrecho de Ormuz pone en jaque el suministro global de energía y sacude los mercados financieros.

La confirmación de bajas en la cúpula del régimen iraní y la ofensiva terrestre en el Líbano marcan un nuevo capítulo en el conflicto. La comunidad internacional observa con alarma la falta de canales de diálogo y el despliegue de tropas en el Golfo.

yacimiento de gas2 Yacimiento de gas natural más grande del mundo, South Pars

El nuevo frente: guerra del gas y petróleo

La novedad más crítica de hoy, 19 de marzo, es el ataque a la infraestructura energética en el Golfo:

Ataque a Qatar: Irán bombardeó gasoductos y la principal refinería de gas natural licuado en Ras Laffan . Qatar calificó esto como una "amenaza directa a su seguridad nacional".

Represalia en el Golfo: en respuesta, Israel y EE. UU. atacaron el yacimiento South Pars-North Dome (el mayor del mundo, compartido entre Irán y Qatar). El impacto provocó incendios masivos en la zona de Asaluyeh.

Impacto económico: el Estrecho de Ormuz permanece bloqueado por Irán. Los precios del crudo y el gas se dispararon esta mañana, afectando las bolsas globales.

yacimiento de gas1 Yacimiento de gas natural más grande del mundo, South Pars

Ofensiva directa contra Irán ("Furia Épica")

La coalición liderada por EE. UU. e Israel intensificó la campaña iniciada a finales de febrero:

Golpes a la cúpula: Israel afirma haber matado al ministro de Inteligencia iraní, Esmail Jatib , en Teherán. Esto se suma a la reciente muerte confirmada de Ali Lariyani (secretario del Consejo Supremo de Seguridad).

Objetivos estratégicos: se reportan bombardeos en el norte de Irán por primera vez y la destrucción de un complejo vinculado al desarrollo de armas espaciales en la capital.

El frente del Líbano

La guerra contra Hezbolá, reactivada el 2 de marzo, no da respiro:

Invasión terrestre: Israel mantiene una "ofensiva terrestre limitada" en el sur del Líbano.

Beirut bajo fuego: se registraron ataques aéreos en el centro de Beirut, destruyendo edificios residenciales. Las cifras oficiales ya hablan de más de 1.000 muertos en territorio libanés en lo que va del mes.

Desplazamiento masivo: la ONU estima que uno de cada cinco libaneses ha tenido que abandonar su hogar.

Situación diplomática