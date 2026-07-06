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Con escáneres, sensores y perros rescatistas: así fue el primer operativo de la brigada santafesina en la zona de desastre en Venezuela

El equipo USAR de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios ya comenzó a trabajar en La Guaira, una de las áreas afectadas por los terremotos. Durante su primera intervención inspeccionó estructuras colapsadas con tecnología de última generación y binomios K9, aunque no encontró víctimas en el sector asignado.

6 de julio 2026 · 15:12hs
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Con escáneres

Con escáneres, sensores y perros rescatistas: así fue el primer operativo de la brigada santafesina en la zona del desastre en Venezuela

La brigada USAR (Urban Search and Rescue) de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios concretó su primer operativo de búsqueda en Venezuela, donde participa de las tareas internacionales de asistencia tras los terremotos que afectaron al país.

Luego de instalar su base operativa en un club de la ciudad de La Guaira, uno de los puntos más comprometidos por la emergencia, el equipo santafesino recibió su primera misión por parte del comando de coordinación local y desplegó un operativo de búsqueda técnica en estructuras colapsadas.

Con escáneres, sensores y perros rescatistas: así fue el primer operativo de la brigada santafesina en la zona del desastre en Venezuela

Con escáneres, sensores y perros rescatistas: así fue el primer operativo de la brigada santafesina en la zona del desastre en Venezuela

La intervención se desarrolló durante la noche, en un sector ubicado a unos diez minutos del campamento de la delegación argentina. Allí trabajaron rescatistas especializados con escáneres, sensores de búsqueda y dos binomios K9, integrados por perros entrenados y sus respectivos guías, una herramienta clave para detectar personas atrapadas bajo los escombros.

El brigadista Luis Ayala explicó que el operativo se llevó adelante junto a una brigada proveniente de Ecuador y personal de coordinación venezolano.

"Nos asignaron un sector de trabajo anoche a las 21. Había que descartar esa zona y salimos hacia allí para realizar el operativo, que se extendió hasta las 23. Los resultados fueron negativos en cuanto a búsqueda", señaló.

Con escáneres, sensores y perros rescatistas: así fue el primer operativo de la brigada santafesina en la zona del desastre en Venezuela

Con escáneres, sensores y perros rescatistas: así fue el primer operativo de la brigada santafesina en la zona del desastre en Venezuela

Aunque no se localizaron víctimas en esa primera intervención, el trabajo permitió completar el protocolo de inspección del área asignada, una tarea fundamental para orientar el resto de las operaciones de rescate.

Continúan las tareas en estructuras colapsadas

Este lunes, la brigada santafesina retomó las tareas de búsqueda en otros sectores con edificios y estructuras afectadas por el sismo, siguiendo las instrucciones del centro de operaciones que coordina el despliegue internacional.

Con escáneres, sensores y perros rescatistas: así fue el primer operativo de la brigada santafesina en la zona del desastre en Venezuela

Con escáneres, sensores y perros rescatistas: así fue el primer operativo de la brigada santafesina en la zona del desastre en Venezuela

La misión fue organizada por el Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, en coordinación con el Gobierno nacional y las autoridades responsables del operativo humanitario.

Ocho toneladas de equipamiento de última generación

La delegación santafesina viajó a Venezuela con ocho toneladas de equipamiento técnico especializado, destinado a intervenir en escenarios de derrumbes y rescate urbano.

El director provincial de Gestión de Riesgos, Carlos Dolce, destacó la capacidad operativa del equipo y remarcó la inversión realizada por la provincia.

"Es uno de los equipamientos más sofisticados del mundo, y se pudo adquirir gracias a una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de asignarle recursos a nuestros equipos para que estén entrenados y capacitados ante eventualidades de catástrofes de cualquier índole", afirmó.

La brigada USAR de Santa Fe cuenta además con certificación internacional bajo los estándares INSARAG de las Naciones Unidas, una acreditación que le permite participar en operativos de búsqueda y rescate en escenarios de grandes desastres junto a equipos especializados de distintos países.

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