El balance también indica que 6.462 personas han sido rescatadas, 86.794 familias han recibido atención y 17.345 personas permanecen sin vivienda en Venezuela

Venezuela: ya son 3.342 los fallecidos y 16.740 los heridos por los terremotos

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela asciende ya a 3.342 víctimas fatales , mientras que la de heridos se elevó a 16.740, según informó este domingo el Gobierno de ese país a través de un parte oficial. El nuevo balance fue comunicado por el Gobierno venezolano.

Las operaciones de rescate continúan en La Guaira, una de las zonas más castigadas por los sismos del 24 de junio.

El balance también indica que 6.462 personas han sido rescatadas, 86.794 familias han recibido atención y 17.345 personas permanecen sin vivienda, mientras que destaca que permanecen habilitados 79 campamentos transitorios.

El reporte oficial, reproducido por diversos diarios en Caracas, agrega que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron.

Asimismo, precisa que en las labores de respuesta participan 4.088 rescatistas internacionales, 29.567 efectivos desplegados y 27.482 voluntarios, y que desde los sismos se han registrado 995 réplicas.

Distribución de alimentos, agua y atención de pacientes en Venezuela

También informa sobre la distribución de 9.585 toneladas de alimentos, 669.008 litros de agua y la atención de 23.820 pacientes.

En el balance anterior, divulgado ayer, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, reportó 2.954 fallecidos y 16.592 heridos.

En esa oportunidad, indicó que 6.462 personas habían sido rescatadas, 16.309 habían perdido sus viviendas y se habían habilitado 80 campamentos transitorios.

También señaló Rodríguez que participaban 3.281 rescatistas internacionales y 26.984 voluntarios, y que se habían contabilizado 942 réplicas.

Previamente, el 3 de julio, el Ministerio para la Comunicación e Información informó que la cifra de fallecidos había ascendido a 2.645, mientras que la de heridos aumentó a 12.666.

Ese reporte también señalaba que 86.117 familias habían recibido atención, 15.050 personas permanecían sin vivienda, 885 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 colapsaron, y que se contabilizaban 890 réplicas.

Las autoridades actualizaron de forma progresiva las cifras desde los terremotos del 24 de junio

Venezuela actualizó el domingo por la noche el saldo de víctimas por los dos terremotos que golpearon el norte del país el pasado 24 de junio. Según informó el Gobierno mediante un parte oficial, la cifra de fallecidos ascendió a 3.342 , mientras que los heridos ya superan los 16.740.

El nuevo parte oficial fue difundido en medio de los operativos de rescate que continúan en el estado de La Guaira, una de las áreas más afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5. A más de una semana de la catástrofe, los equipos de emergencia siguen trabajando entre edificios derrumbados, estructuras inestables y zonas donde el acceso permanece limitado.

El balance también indica que 6.462 personas fueron rescatadas, 86.794 familias recibieron atención y 17.345 personas permanecen sin vivienda, mientras que destaca que siguen habilitados 79 campamentos transitorios.

El reporte oficial, reproducido por diversos diarios en Caracas, agrega que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron.

Asimismo, precisa que en las labores de respuesta participan 4.088 rescatistas internacionales, 29.567 efectivos desplegados y 27.482 voluntarios, y que desde los sismos se registraron 995 réplicas.

También informa sobre la distribución de 9.585 toneladas de alimentos, 669.008 litros de agua y la atención de 23.820 pacientes.

Hasta el momento, el Gobierno venezolano no informó una cifra oficial de personas desaparecidas. Sin embargo, estimaciones de Naciones Unidas advierten que el número podría acercarse a las 50.000 personas, mientras avanzan las tareas de búsqueda y asistencia en las zonas afectadas.

Un segundo grupo de brigadistas argentinos partió para relevar a los rescatistas desplegados

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este domingo que un segundo grupo de brigadistas de las USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe partió hacia Venezuela "para completar el relevo de los equipos argentinos desplegados en las zonas afectadas por los terremotos".

El contingente especializado se traslada con el objetivo de dar continuidad a la asistencia humanitaria y reemplazar a las dotaciones que vienen desarrollando tareas de búsqueda y salvamento en las áreas más críticas del territorio venezolano.

Este despliegue de personal técnico resulta indispensable para mantener el ritmo de las operaciones de apoyo, considerando que desde hace unos días un primer grupo de rescatistas trabaja intensamente en el lugar del desastre.

Delcy Rodríguez aseguró que no habrá entierros en fosas comunes

Durante una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, Rodríguez afirmó este jueves que todas las víctimas fatales serán identificadas antes de ser entregadas a sus familiares. En ese sentido, rechazó la posibilidad de realizar entierros en fosas comunes.

La funcionaria explicó que el proceso de identificación se realiza primero mediante huellas dactilares. En los casos en los que ese método no resulta posible, se utilizan fotografías y peritajes odontológicos forenses. Además, defendió la respuesta del Gobierno ante las críticas por la demora en la asistencia durante las primeras horas posteriores a los terremotos. Según indicó, el despliegue de efectivos militares y policiales comenzó pocas horas después de los sismos y se amplió con el correr de los días.

De acuerdo con Rodríguez, en las primeras 24 horas fueron movilizados unos 4.000 funcionarios, mientras que a las 48 horas el número llegó a 11.000. Actualmente, según el reporte oficial, hay alrededor de 19.000 agentes desplegados en las tareas de emergencia.