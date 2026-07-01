La Nasa mostró cómo los terremotos desplazaron la superficie terrestre en Venezuela

El análisis fue realizado por científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa mediante datos obtenidos por satélites

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (Nasa) difundió imágenes satelitales que muestran cómo los terremotos que sacudieron a Venezuela provocaron un desplazamiento de la superficie terrestre , en una de las evidencias más impactantes de la magnitud del desastre que dejó miles de víctimas y graves daños materiales.

El análisis fue realizado por científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa mediante datos obtenidos por los satélites Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea

El análisis fue realizado por científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la Nasa mediante datos obtenidos por los satélites Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA), utilizando la técnica de interferometría de radar (InSAR), que permite medir deformaciones del terreno con precisión centimétrica.

Las imágenes revelan que zonas del norte venezolano registraron desplazamientos horizontales y verticales

Las imágenes revelan que distintas zonas del norte venezolano registraron desplazamientos horizontales y verticales tras los sismos. El mapa elaborado por los especialistas muestra áreas que se movieron hacia el satélite y otras que se alejaron, lo que permitió reconstruir la deformación provocada por el movimiento de las placas tectónicas.

Los investigadores explicaron que esta información resulta clave para comprender el comportamiento de las fallas geológicas activadas durante los terremotos, evaluar los riesgos de nuevas réplicas y colaborar con las autoridades en la planificación de las tareas de reconstrucción y asistencia a las poblaciones afectadas.

La Nasa destacó que la tecnología satelital permite obtener un panorama detallado del impacto geológico incluso en zonas de difícil acceso, aportando datos fundamentales para la respuesta ante desastres naturales y para futuras investigaciones científicas sobre la actividad sísmica.

Los terremotos registrados en Venezuela provocaron una de las mayores tragedias de la historia reciente del país, con miles de muertos, heridos y desaparecidos, además del colapso de edificios, infraestructura y servicios básicos en varias regiones, mientras continúan las tareas de rescate y recuperación.